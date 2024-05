Zadnji letošnji Športel o alpinizmu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, zadnji v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil svetovno znanega slovenskega alpinista Vikija Grošlja, Dušana Jelinčiča in Adrijana Pahorja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele navijače Bregove članske košarkarske ekipe in sobotno tekmo polfinala deželne divizije 2, kamere deželnega sedeža Rai pa 31. izvedbo mednarodnega pokala Zgonik v organizaciji domačega Shinkai karate kluba. Sodelavka Jasmina Gruden je v Sesljanu obiskala deskarja na vodi in člana JK Čupa Martina Miliča, ki je sodeloval tudi v rubriki Športna anekdotica.

