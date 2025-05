Zadnji Športel letošnje sezone z nagrajenci ZSŠDI

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil nagrajence za življenjsko delo na nedavnem občnem zboru ZSŠDI, odbojkarskega trenerja Franka Drassicha, nekdanjo uspešno odbojkarico in trenerko Norči Zavadlav ter športno delavko Loredano Marušič. V oddajo se je po video povezavi vključil tudi pokrajinski predsednik SKGZ za Goriško Marino Marsič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele pekoč poraz Kontovelovih košarkarjev v play-outu C-lige in slavje ob 40-letnici delovanja zgoniškega Shinkai karate cluba, kamere deželnega sedeža Rai pa razburljivo tekmo play-outa promocijske lige, v kateri so si nogometaši Sistiane Sesljana z zmago priigrali obstanek. Zadnji prispevek za Športel je opravila sodelavka Jasmina Gruden, ki se poslavlja od koprske športne oddaje.

Klikni in oglej si oddajo