Zadoščenja in razočaranja

Predsednik Peterlin, kako bi ocenili letošnje leto? Po koroni se je življenje vrnilo v stare tirnice in prav tako šport ...

Za sabo zapuščamo, s športnega vidika gledano, dokaj nehvaležno obdobje. Obzorja so se začela jasniti v drugi polovici leta, ko je koronavirus začel kazati znake utrujenosti in začeli smo se vračati v prejšnje meje normalnosti. A dovolite, da takoj izrečem srčno pohvalno priznanje vsem našim športnim delavcem. Naravnost navdušen sem nad tem, kako so se prav oni bojevito nastrojeni spopadali s tem nevidnim in neotipljivim sovražnikom. Vseskozi so bili odlično organizirani in so bili pri svojem delu izredno iznajdljivi in uspešni.

Spomladi vam zapade peti dveletni predsedniški mandat? Ali že razmišljate o ponovni kandidaturi?

Zdaj je še malce prezgodaj, da bi vam uradno odgovoril z da ali ne. Moram pa vam pošteno priznati, da že nekaj časa razmišljam, da bi se preizkusil še v enem mandatu. A uresničitev nečesa takega sploh ni odvisna zgolj od mojih osebnih želja in odločitve. O tem morajo v prvi vrsti odločati volivci, to pa so naša včlanjena društva, ki imajo pri vsem odločilno besedo. Sam se sicer lahko ponudim v presojo, lahko ponudim svoja osebna gledišča ter osebna prepričanja v zvezi z razvojem našega športa. A z njimi se morajo strinjati društva in jih tudi vsebinsko podpreti. Samo v takem primeru se lahko pogovarjamo o ponovni kandidaturi.

