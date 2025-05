Zahtevno etapo dobil Carapaz

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Viareggia do kraja Castelnovo ne’ Monti (186 km) je bil najboljši po napadu na zadnjem klancu. V skupini favoritov je ciljno črto prečkal tudi Primož Roglič in zasedel 12. mesto. S tem ostaja na petem mestu v skupnem seštevku.

Carapaz se je po zmagi povzpel na šesto mesto v skupnem seštevku (+1:56), dan je začel kot deveti. Za 31-letnega nekdanjega zmagovalca Gira (2019) in olimpijskega prvaka (2021) je bila to 24. zmaga v karieri in osma v etapah tritedenskih dirkah. Četrtič je dobil etapo na rožnati pentlji, prvič po zmagovitem letu 2019.

Na papirju zahtevna etapa s skoraj 3900 višinskimi metri je postregla s pričakovanim potekom. Dolgo je trajalo, da se je vzpostavil beg. V njem je bilo tudi več kot 30 kolesarjev, zato jim glavnina velike prednosti ni dovolila.

Najtežji vzpon sredi etape na Alpe San Pellegrino (13,8 km/8,8 %) je sicer poskrbel za selekcijo, a ne dovolj, da bi spremenila razmerja na vrhu v preostalih 90 km. Roglič je vseskozi ostal blizu najboljšim v seštevku, napadal pa ni, niti sprintal za bonifikacijske sekunde.

Odločitev je padla na zadnjem klancu Pietra di Bismantova (5,8 km/5,8 %), ko je večja skupina ujela zadnjih pet ubežnikov, nato pa je napadel Carapaz in si takoj privozil prednost 30 sekund. V ozadju je ritem narekovala ekipa iz Združenih arabskih Emiratov, napadel pa je tudi vodilni Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), a se ni mogel otresti tekmecev.

V sprintu nekoliko navkreber je ciljno črto kot drugi deset sekund za Ekvadorcem prečkal del Toro. Tretji je bil Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Roglič je ciljno črto prečkal kot 12 v času skupine favoritov.

Vodilni v seštevku je ostal Mehičan Isaac del Toro, ki ima po bonifikacijah zdaj 31 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Špancem Juanom Ayusom. Tretji je domačin Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) z zaostankom 1:07 minute. Roglič na petem mestu zaostaja še 17 sekund več.