Jakob Kralj uživa v zahtevnih gorskih tekih

Preselil se je v Švico, spoznal gorski tek in ugotovil, da je to pravi šport zanj. 24-letni Jakob Kralj iz Trsta pri Sv. Ivanu se je s tem športom začel resneje ukvarjati letos in se je že takoj izkazal. Nazadnje je sredi julija tekel na Eiger Ultra Trail Run, kjer je 35-kilometrsko razdaljo z več 2500 metri višinske razlike pretekel v štirih urah in treh minutah, kar je zadostovalo za skupno deveto mesto in šesti čas v njegovi kategoriji.

»S tekom sem začel pred več leti, ko me je Luka Kafol pripravljal za polmaraton v Trstu, ki sem ga odtekel kolikor toliko dobro. Zdaj živim v Švici že dve leti, kjer so zelo lepi hribi. Lani ob koncu leta sem se navdušil nad gorskim tekom in sem tekel naprej v Kranjski Gori in nato tu v okolici,« je pojasnil Svetoivančan. V Zürich se je sprva preselil zaradi študijske prakse, po njej in diplomi na bolonjski univerzi pa se je v banki, v kateri je opravljal prakso, tudi zaposlil.

Trenira sam in z UI

V sklopu Ultra Trail du Mont Blanc (UMTB) World Series je tako lani odtekel Trail Verbier St Bernard in Julian Alps Trail Run v Kranjski Gori. Vsklopu tekov, ki sodijo pod serijo UMTB, tekači na njih »nabirajo« t.i. kamne in izboljšujejo svoj index, s tem pa se lahko prijavijo na bolj pomembne tekme. Med temi je na primer Lavaredo v Italiji ali Eiger v Švici, na katerega se je letos kvalificiral tudi Jakob Kralj.

»Z letošnjim letom sem začel trenirati bolj strukturirano. Pred tem sem treniral le pred tekmo, medtem ko sem se letos odločil, da se bom postopoma pripravljal na sezono,« je pojasnil Kralj. Trenira sam, da sestavi treninge, pa si pomaga tudi z umetno inteligenco in športno uro, ki spremlja njegove rezultate. »Treniram od štirikrat do petkrat na teden, včasih intervale, drugič dolge teke, moč ali kolesarim,« je še razložil Jakob.