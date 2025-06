Zala Sterni uspešna na mladinskem evropskem prvenstvu

Sirenina jadralka Zala Sterni se z evropskega mladinskega prvenstva v poljskem Pucku v razredu ilca 4 vrača z zelo dobrim 21. mestom med dekleti. 15-letna športnica barkovljanskega društva bi lahko sicer ciljala na uvrstitev v deseterico, a je po spodrsljaju v prvem dnevu morala jadrati bolj previdno.

V drugem kvalifikacijskem plovu je namreč štartala predčasno in si tako prislužila diskvalifikacijo. Tako je morala biti v prihodnjih plovih bolj previdna, kar je najbrž tudi pogojevalo njeno jadranje. Po uspešnih ostalih kvalifikacijskih plovih (poleg diskvalifikacije je dosegla 8., 20., 5., 7. in 10. mesto) se je uvrstila v zlato skupino.

Zelo zahtevni pogoji

Če so bili v prvih kvalifikacijskih dneh pogoji za jadranje dobri, z zmernim vetrom, ki je pihal med 8 in 15 vozli, so finalni plovi potekali v izjemno zahtevnih pogojih. Plove so morali tako pred dvema dnevoma prekiniti, ker je bilo 35 vozlov vetra prezahtevno za mlade jadralke. Včeraj pa jim je, sicer še vedno v težkih pogojih, uspelo izpeljati še zadnje tri plove.

Sterni, ki je od letos tudi članica italijanske reprezentance (to ji je uspelo s tem, da se je na končni absolutni kriterijski lestvici uvrstila med najboljših pet jadralk), bo od 19. do 26. julija tekmovala še na svetovnem mladinskem prvenstvu v Los Angelesu. Tam naj bi ji bili pogoji bolj pisani na kožo, saj naj bi bili bolj zmerni.