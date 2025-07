Zalet brez C-lige in z dvema ekipama v D-ligi

Zalet začenja novo obdobje. Pri projektu, ki združuje vsa slovenska društva na Tržaškem, ki se ukvarjajo z žensko odbojko, so se odločili, da v prihodnji sezoni ne bodo igrali prvenstva C-lige. Pri Zaletu namreč načrtujejo, da bi močno pomladili projekt in tako dve ekipi vpisali v deželno D-ligo. Tej odločitvi je botrovalo tudi dejstvo, da je prišlo po koncu letošnje sezone do velikega osipa igralk, ki so v letošnji sezoni nastopale v C-ligi. Mlajšim pa želijo ponuditi možnost, da se razvijajo v D-ligi.

Pri Zaletu si tako prizadevajo, da bi pravice za C-ligo zamenjali z eno od D-ligaških ekip, zaenkrat preverjajo, s kom, in tako imeli dve ekipi v D-ligi. Ena bi bila nadaljevanje lanske D-lige Kontovela Zaleta, kjer bi igrale še naprej članice, v drugi pa bi se kalile predvsem mlade igralke U19. S tem bi znova še dodatno okrepili sodelovanje na mladinskem področju med različnimi društvi, ki sodelujejo v projektu Zalet. Ekipo bi skupno upravljala tri društva, in sicer Sloga, Sokol in Kontovel, uradno pa bi prešla pod okrilje Sloge.

Mlajše bo treniral Bosich

Trenersko mesto so društva zaupala povratniku Ediju Bosichu. Bosich je namreč najvišje postavljeno ekipo Zaleta že vodil od druge sezone nastanka projekta v sezonah 2012/2013, 2013/2014 ter 2014/2015, na Zaletovo klop se je nato vrnil še za tri sezone med letoma 2017 in 2020.