Zalet in Sloga Tabor zmagala, Kontovel Zalet izgubil

ŽENSKA C-LIGA

Rizzi – Zalet ZKB 0:3 (14:25, 19:25, 16:25)

Zalet ZKB: Vattovaz, Surian, Stergonšek, F. Misciali, I. Misciali (L), Winkler, Giurda, Tromba, Furlan, Gabriele. Trener: Privileggi.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet Bar Tabor – Cordenons 1:3 (21:25, 23:25, 25:18, 14:25)

Kontovel Zalet Bar Tabor: Kovačič 8, Ciuch 13, Barut (L), Gruden 14, Skerk 4, Kalin 9, Zonta 5, Pertot 3, Trevisan 0, Kneipp 2, nv. Rapotec, Vidoni.

MOŠKA D-LIGA, Skupina za obstanek

Cervignano - Sloga Tabor Studio Vegliach 1:3 (25:22, 24:26, 17:25, 21:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Kalc 0, Mavrič – Žikić 34, Mesar 1, Mezzari 3, Segre 15, Vremec 27, Vattovaz (L1), Petric (L2), Golob 4, Mattana, Opačič. Trener: Manià

Sloga Tabor Studio Vegliach je odlično začela boje v skupini za obstanek v D-ligi. Ekipi iz Červinjana se je nastop v skupini za napredovanje izmuznil le za las, saj je imela enako število točk kot petouvrščeni APM VP Academy, a eno osvojeno tekmo manj, zato je veljala za favorita tudi v tej tekmi, tudi glede na to, da je v rednem delu obakrat gladko premagala Slogo Tabor. Tokrat so se jim slogaši pošteno maščevali in se z gostovanja vračajo z zlata vrednimi točkami.

Tekma je bila vseskozi izenačena, z izjemo tretjega seta, v katerem so bili gostujoči odbojkarji absolutno boljši. Vsi seti so se sicer začeli z nekaj točkami prednosti domačinov, a so jih slogaši ujeli, nato pa sta se ekipi v bistvu ves čas izmenjavali v vodstvu. Prvi set je pripadel domačinom, drugega so v razburljivem finišu osvojili igralci Sloge Tabor, ki so nato v velikem slogu osvojili še tretjega. Cervignano se ni hotel predati, odločno je odreagiral in v četrtem nizu sta si bili ekipi ponovno enakovredni, a je bila v odločilnih trenutkih naša mlada ekipa boljša. Pri Slogi Tabor je tokrat res dobro deloval napad, soliden je bil tudi sprejem, le nad igro v obrambi trener Loris Manià ni bil ravno pretirano navdušen, saj je, kot nam je povedal, preveč žog padlo na tla. Kot bivši libero v italijanski državni reprezentanci ima seveda glede obrambe velike zahteve ... A glavno je, da so tri točke prišle domov, tiste, ki jih ekipa osvoji v gosteh, pa imajo od vedno dvojno veljavo.