Zalet Kontovel in Soča za miren obstanek v ženski odbojkarski D-ligi

V ženski odbojkarski D-ligi bosta barve slovenskih društev branili Kontovel Zalet Bar Tabor, ki bo sezono začel z jutrišnjo tekmo v gosteh v Fojdi proti Faedisu (ob 18. uri), ter Soča Lokanda Devetak ZKB. Sočanke bodo igrale danes ob 17. uri. In sicer v Sovodnjah proti tržaški Olympii.

Na klop članske ekipe Kontovela Zaleta se je vrnil DaniloBerlot. »Prvenstvo je dolgo in tudi zahtevno. Verjetno še bolj kakovostno od lanskega, a to bomo videli sproti. Kar nekaj ekip se je vsaj na papirju okrepilo. Naš glavni cilj je miren obstanek,« je poudaril spremljevalec Kontovela Zaleta Matija Rauber.

Šesterko Soče so v D-ligo vključili med poletjem. Sovodenjska ekipa je namreč v lanski sezoni igrala v prvenstvu 1. ženske divizije. Ekipo je prevzel nekdanji odbojkar Aljoša Orel, ki se je preizkusil tudi v prvi ligi. Ekipa je nedvomno mlada in brez večjih izkušenj, a to še ne pomeni, da lahko letos prijetno preseneti. Glavni cilj Soče bo seveda obstanek v D-ligi.