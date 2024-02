Zalet spet tretji, SloVolley prepričljivo, Sloga Tabor po četrtem nizu

ŽENSKA C-LIGA

Latisana - Zalet ZKB FerroJulia 0:3 (20:25, 23:25, 20:25)

Zalet: Gulich 3, Stergonšek 6, Vattovaz 1, I. Misciali 7, Vigini 21, De Walderstein (L1), Furlan 1, Vidoni 0, Giurda 5, Surian 1, Močnik (L2), nv. F. Misciali in Winkler. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je z novimi tremi točkami v Latisani in sočasnim porazom Spilimberga spet napredoval na 3. mesto ženske C-lige.

Zalet je zmagal brez izgubljenega niza s 3:0, proti nižjepostavljeni Latisani pa so se morale varovanke trenerja Nichoalsa Privileggija kar potruditi: »V ligi nihče nič ne podari, tako da ni bilo lahko. Kot kažejo delni izidi nizov, je bilo kar tesno,« je še dodal trener.

V uvodu prvega niza je igra stekla »počasi«, nekaj naskoka si je Zalet priigral šele v končnici in ga nato ohranil do konca. Drugi niz je bil najbolj izenačen. Bilo je še 23:23, ko je trener namesto Mateje Gulich (igrala je prva dva niza) v igrišče postavil Vanesso Giurda. Blokerka je z asom ponesla Zalet v vodstvo, niz pa so nato zaključile brez napake. Tesna zmaga je odbojkaricam združene ekipe dala dodatno energijo, s katero so tretji niz začele na polno. Po 1:6 se je prav kmalu prednost še povečala. V igrišče so stopile še ostale igralke, ki manj igrajo, a kljub temu zmaga ni bila nikoli pod vprašajem.

Zalet bo prihodnji teden igral že v sredo, 14. februarja. V Nabrežini bo gostil Tarcento, ki je danes premagal Spilimbergo s 3:1.

MOŠKA C-LIGA

Fiume Veneto - SloVolley ZKB 0:3 (18:25, 20:25, 14:25)

SloVolley ZKB: Buri 13, Castellani 2, Jeric 7, Komjanc 12, Riccobon 5, Terpin 18, Margarito (L1), Dessanti (L2), Antoni, Giusto, Jereb, Kosmina, Skilitsis 0. Trener Ambrož Peterlin

Sedemnajsta prvenstvena tekma in sedemnajsta zaporedna zmaga za SloVolley ZKB. Tokratni uspeh proti tretjeuvršceni ekipi je še toliko bolj razveseljiv, če vemo, da je družena ekipa nastopila okrnjena: tako Stefano Giusto kot Danjel Antoni sta občutila bolečine v nogi oziroma hrbtu, glavni podajac Matija Jereb pa si je na treningu med tednom pretegnil mišico. Trener Ambrož Peterlin je tako popolnoma spremenil postavo, tudi glede na to, da tekma ni odločala o ničemer: SloVolley ZKB je trdno prvi na lestvici in tudi morebitni poraz tega ne bi spremenil. Kljub temu so igralci SloVolleya zaigrali zelo suvereno. Jereba je zamenjal Castellani, ki je svojo zahtevno nalogo dobro opravil, ob njem pa so se izkazali tudi vsi ostali. Nekoliko preveč je bilo sicer zgrešenih servisov, a so to pomanjkljivost igralci SloVolleya ZKB brez težav premostili z zelo učinkovitim napadom, ki mu domača obramba praktično nikoli ni bila kos. SloVolley je bil stalno v vodstvu in Fiume Veneto ga je rahlo ogrožal le v drugem nizu, ko je držal stik z njim do izida 18:18, to pa je bilo tudi vse, kar je zmogel, saj se ni nato v tretjem nizu na noben način ni mogel zoperstaviti razigranemu SloVolleyu. (Inka)

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Chions 3:1 (25:20, 25:20, 12:25, 25:23)

Kontovel Zalet: Kovačič 10, Gruden 10, Grilanc 8, Skerk 3, Hussu 1, Ciuch 12, Pertot 0, Breganti 0, Kalin 0, Ban (L), nv. Kneipp in Bezin. Trener: Calzi.

Mavrica Mucci - Stella volley 0:3 (13:25, 16:25, 21:25)

Mavrica Mucci: Volčič A. 1, Marangon (L1), Contino 10, Mazzoli 5, Berzacola 4, Tognolli 3, Volčič N. 3, Komic 9, Buna, Tomsic N. in J., Komjanc, Marangon, D'Amelio (L2). Trener: Quarta.

MOŠKA D-LIGA

Triestina Volley - Sloga Tabor Studio Vegliach 1:3 (21:25, 28:26, 15:25, 22:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 2, Kalc 10, Manià 9, Mesar 8, Segre 6, Vremec 10, Petaros (libero 1), Petric (libero 2), Opacic, Tomsič. Trener: Loris Manià

V tržaškem derbiju je bila sinoči Sloga Tabor Studio Vegliach že drugič letos boljša od skromnejše Triestine Volley, ki pa ji je nudila precej več odpora kot v prvem delu prvenstva. Trener Loris Mania' je režijo spet zaupal Danielu Maniaju in Aaronu Vremcu, ki sta se dobro znašla. Zelo dobro se je tokrat odrezal tudi Gal Leonard Kalc.

Slogaši so v prvem setu zaigrali dokaj nihajoče, a dovolj učinkovito, da so set osvojili, nato pa jim je v drugem nerazumljivo padla koncentracija, naredili so preveč napak, kar so seveda domačini izkoristili in set, pa čeprav z minimalno razliko, tudi zasluženo osvojili.

Tudi v tretjem je Sloga Tabor začela nekoliko zmedeno, a je »živahna« minuta odmora, ki jo je zahteval trener, obrodila sadove: igralci Sloge Tabor so poostrili servis, v obrambi zaigrali bolj zbrano in nasprotnika povsem nadigrali. V zadnjem nizu se je Triestina Volley na vse kriplje borila, da bi na tem srečanju iztržila vsaj točko, a se Sloga Tabor ni pustila presenetiti in tako povsem zasluženo osvojila deveto prvenstveno zmago. (Inka)