Zalet v deželnem pokalu, SloVolleyu tri točke, Soči le niz

ŽENSKA C-LIGA

Rizzi volley - Zalet ZKB FerroJulia 0:3 (22:25, 19:25, 18:25)

Zalet: Winkler 11, Vattovaz 2, Vigini 4, F. Misciali 21, I. Misciali 8, Furlan 8, Surian 5, Stergonšek 0, Gulich 0, De Walderstein (L1), Močnik (L2), nv. Tromba, Vidoni, Giurda. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je zadnji krog prvega dela prvenstva zaključil z doseženim ciljem: gladko zmago nad Rizzi Volleyem in uvrstitvijo v deželni pokal. Po razpletu na preostalih igriščih (po porazu Sacileja in Spilimberga) je napredoval na 3. mesto na lestvici in bo tako drugič zapored igral za prvo letošnjo lovoriko.

V prvem nastopu po novem letu so igralke Zaleta pokazale zelo prepričljivo igro, tako da zmaga ni bila nikoli vprašljiva.

Prvi niz se je začel z visokim vodstvom Zaleta 6:12, ki pa ga Vattovaz in ostale niso zadržale. V nadaljevanju je bilo zaradi padca koncentracije vse več napak, tako da je Rizzi izenačnil 20:20. Varovanke trenerja Privileggija so se naposled le zbrale in niz zaključile v svojo korist. V drugem nizu so domačinke prve pritistnile na plin in prav tako povedle 12:6, a je Zalet pravočasno reagiral, nadoknadil visok zaostanek in prevzel vodstvo, ki ga nato do konca srečanja ni izpustil iz rok: »Igra je bila tokrat res zelo dopadljiva. Od drugega niza dalje je na korektorju zaigrala Surian namesto tokrat nerazpoložene Viginijeve in dobro opravila svojo nalogo, v ključnih trenutkih je ekipi v sprejemu pomagala tudi Stergonšek, v igro pa je vstopila tudi Gulich,« je še povedal trener.

Zalet bo že v soboto spet na igrišču: čaka ga prvi krog drugega dela, gostovanje pri Buji.

MOŠKA C-LIGA

Volley Club - SloVolley ZKB 0:3 (12:25, 15:25, 21:25)

SloVolley: Jereb 2, Terpin 6, Jerič 5, Antoni 2, Giusto 8, Komjanc 7, Margarito (L1), Dessanti (L2) 1, Buri 4, Riccobon 4, Kosmina 11, Castellani 2, Skilitsis 2. Trener: Peterlin.

Kot kažejo delni izidi posamičnih nizov, predvsem prvega in drugega, je SloVolley ZKB gladko ugnal nižjepostavljeno tržaško ekipo in tako v novem letu nadaljeval serijo nepremaganosti.

»Res me veseli, kako smo igrali. Na trenutke je res delovalo vse tako, kot mora. Po treh tednih sem bil sicer nekoliko zaskrbljen, kako bomo reagirali, a so prijateljske tekme med premorom prav prišle, da smo ohranili ritem. Sami smo si zaslužili, da je tekma za nas navsezadnje postala le trening,« je po tekmi povedal Peterlin.

V vseh treh nizih je SloVolley nastopil s spremenjeno postavo, na igrišče so vstopili vsi razpoložljivi igralci. Samo v tretjem nizu so se nasprotniki nekoliko približali, a to predvsem po zaslugi napak SloVolleya. Zmaga ni bila nikoli vprašljiva.

SloVolley bo v soboto v Repnu gostil Prato (20.00).

Soča ZKB Lokanda Devetak - Altura 1:3 (24:26, 20:25, 25:16, 20:25)

Soča: T. Cotič 20, Hlede 5, Devetak 9, Boškin 1, Makuc 4, Antoni 9, Vižintin 0, Miklus 5, Čavdek (L1), Venuti (L2), S. Cotič 1, Persoglia 0, nv. A. Cotič, Manfreda. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak niti v novem letu ni prekinila serije porazov. Tretjega zapored je doživela proti izkušeni Alturi trenerja Gregorja Jerončiča.

Začetek srečanja v Sovodnjah je bil precej raztresen z več napakami na obeh straneh mreže. Ritem je sicer diktirala Altura, Soča pa jo je pravočasno ujela pri 24:24. A so v končnici Devetak in ostali zatajili in prepustili zmago Tržačanom. V drugem setu je Altura zaigrala bolj prepričljivo predvsem na servisu, ki mu Soča na sprejemu ni bila kos. Trener Battisti se je naposled odločil za menjavi: v igro sta v tretjem nizu stopila podajalec Simon Cotič in sprejemalec Gregor Makuc. »Menjave so dobro dele, zaigrali smo bolj učinkovito in niz tudi osvojili z veliko prednostjo, saj je nasprotnik dosegel le 16 točk. S tako igro smo nadaljevali tudi v začetku četrtega niza, a se je vse prekinilo pri 10:10,« je še dodal trener. Altura je nato spet pritisnila na servisu in si tako priigrala neulovljivo prednost.

Soča bo v soboto gostila pri nižjepostavljenem Il Pozzu v Pradamanu, kjer bo skušala prekiniti negativni niz.