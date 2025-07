Zalet v Italiji, doskok v Sloveniji

Goriško-novogoriški skupni Trg Evrope /Transalpina bo v petek postal atletsko prizorišče, saj pripravljajo tekmovanje v skoku s palico nekaterih vrhunskih svetovnih atletov Jumping Over Boundaries, ki ga organizira videmski klub Libertas skupaj z deželnim olimpijskim komitejem Coni. Med izbrano skupino je tudi slovenska reprezentantka Tina Šutej ter nekateri drugi svetovno znani skakalci in skakalke ob palici, ki bodo preskakovali slovensko-italijansko državno mejo.

Poleg Šutej na tekmovanju pričakujejo še olimpijsko podprvakinjo, Američanko Katie Moon, Čehinjo Amalie Švabikovo in Italijanko Eliso Molinarolo, med skakalci pa bodo v Novi Gorici med drugimi nastopili Nizozemec Menno Vloon, Poljak Piotr Lisek in Belgijec Ben Broeders. Pričakovali so tudi nastop Emanuila Karalisa, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu osvojil bronasto medaljo, vendar v Novo Gorico ne bo prišel. Ženska tekma bo ob 16.30, moška pa ob 18.30.

Dogodek so po besedah pobudnika dogodka Massima Di Giorgia načrtovali dve leti. Čeprav se je na začetku zamisel o tem, da bi preskakovali državno mejo, zdela nemogoča, je organizatorjem to vendarle uspelo. Di Giorgio je na včerajšnji novinarski konferenci spomnil, da so mejo že preskakovali tudi v preteklosti, vendar predvsem v iskanju boljšega življenja. Ob tem je omenil madžarskega atleta Ferenca Nagyja, ki je leta 1958 preskočil močno varovano madžarsko-avstrijsko mejo, o dogodku pa je pred leti pisal italijanski časopis. Di Giorgiu pa se je ob branju porodila zamisel za prihajajoči novogoriški dogodek.

Skakalci bodo zalet za skoke začeli na italijanski strani, preskočili oviro na državni meji in doskočili na slovenski strani.

»S prireditvijo dokazujemo, da smo brezmejni. Tu na Trgu Evrope, kjer sta bila včasih zid in ograja, danes izvajamo ne le kulturne, pač pa tudi športne dogodke, torej smo res brezmejni tudi v tem pogledu. Po drugi strani pa dokazujemo, da leta 2025 Nova Gorica in Gorica nista le mesti kulture, temveč tudi mesti športa,« je dejal novogoriški župan Samo Turel.

»Tekmovanje je prepleteno s simboliko. Pravzaprav je prvo tovrstno v zgodovini športa,« je dodal župan Gorice Rodolfo Ziberna.

Dogodek je, čeprav je športne narave, del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica GO!2025.