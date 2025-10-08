Zalet z zadnjimi okrepitvami pripravljen na C-ligo

Zalet ZKB je pripravljen na novo sezono v C-ligi, ki jo bo začel v soboto v domači telovadnici na Rouni ob 20.30 proti Buji.

V zadnjih tednih je prišlo do nekaj novosti in okrepitev tudi med igralkami. Kot je znano, bo ekipo vodila Demi Vattovaz, dolgoletni steber Zaleta v C-ligi, ki je letos prevzela dvojno vlogo trenerke-podajalke. Igrale pa bodo v glavnem odbojkarice, ki so v lanski sezoni nastopale v D-ligi s Kontovelom Zaletom. To so Maja Grilanc, Veronika Skerk, Irene Kalin, Nina Kovačič, Anna Ciuch in Irina Bezin. Na odbojkarska igrišča se vrača tudi bivša članica te ekipe Breda Ban, že v začetku priprav pa se jim je pridružila Nataša Močnik, ki je v lanski sezoni igrala v 1. diviziji pri Zaletu Dvigala Barich. Ekipi se je po nekaj letih neigranja odbojke pridružila tudi blokerka Letizia Marion, ki je zrasla in igrala pri Zaletovih ekipah.

Dve zunanji okrepitvi

Že na Pokalu bazoviških žrtev je z Zaletom nastopil nov libero Tiara Briscech, ki je pred tem igrala pri Volley Clubu, zdaj pa so v prvo ekipo Zaleta pripeljali še pravo okrepitev. Pridružila se jim je namreč Sophia Brandstetter, ki lahko igra tako sprejemalko kot korektorico. Nemška odbojkarica je odbojko trenirala najprej v Nemčiji, med študijem v ZDA pa čez lužo. Lani se je iz službenih razlogov preselila v Trst, letos pa se bo pridružila Zaletu.

Do novosti je prišlo tudi v strokovnem štabu, ki se mu je pridružil pomožni trener Danilo Berlot.

Zalet bo v soboto začel serijo domačih tekem, saj bo prve štiri kroge odigral doma. V nekoliko »atipičnem« prvenstvu ga med januarjem in februarjem čaka tudi pet zaporednih krogov v gosteh.