Zalet ZKB četrtič uspešen, derbi se je odločil po štirih nizih

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (20:25, 25:18, 22:25, 26:28)

Sloga Tabor: Trento 11, Milič 10, Castellani 1, Smeraldi 0, Riccobon 6, Skilitsis 7, Stefani 8, Jerič 19, Dessanti (L), Vremec 0. Trener: Berlot.Soča: Černic 6, Persoglia 6, Devetta 7, Hlede 20, Makuc 0, Juren 20, Miklus 1, Boškin 0, A. Čavdel (L), Devinar nv., Conte nv., Antoni 4, Vižintin 13, Venuti (L2).

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Porcia 3:0 (25:18, 27:25, 25:17)

Zalet: Giurda 4, Winkler 10, Stergonšek 8, Vattovaz 3, I. Misciali 4, F. Misciali 22, Tromba 4, Lovriha (L1), nv. Grilanc, Rapotec (L2), Furlan, Surian, Kneipp. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB nadaljuje z nizanjem zmag. V domači telovadnici v Repnu je osvojil še četrto zaporedno zmago v ženski C-ligi, prvo gladko s 3:0. Že izidi posamičnih nizov kažejo, da sta prvi in tretji niz minila s prevlado domače združene ekipe, ki je imela ves čas vajeti v svojih rokah. Še posebej je tokrat dobro deloval sprejem, zato je lahko podajalka Vattovaz izkoristila vse napadalke, vključno z blokerkami. Najbolj izenačen pa je bil drugi niz. Tega so varovanke Nicholasa Privileggija začele plaho, tako da je Porcia hitro povedla z 1:6. Naskoka pa Zalet nikakor ni uspel izničiti, saj so gostje nadaljevale z učinkovito igro in povedle že 10:18 in še 14:20. A je Zalet vnovič – tako kot že na prejšnjih tekmah – znal reagirati. Počasi in vztrajno je nižal zaostanek in z delnim izidom 7:1 izenačnil pri 21:21. Takrat se je vnel boj za vsako žogo, ki ga je v končnici zmagal Zalet.

Trener Privileggi je tokrat od drugega niza dalje izkoristil 17-letno Annliso Tromba, ki je zelo dobro nadomestila tokrat nerazpoloženo Ilario Misciali in tako s 4 točkami zaključila krstni nastop v C-ligi.