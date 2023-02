Zalet ZKB po hitrem postopku

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Domovip Porcia - Zalet ZKB 0:3 (12:25, 14:25, 22:25)

Zalet ZKB: Furlan 7, Ilaria Misciali 15, Francesca Misciali 19, Stergonšek 5, Vattovaz 4, Winkler 3, Lovriha (L), Giurda 2, Grilanc 0, Tromba 2. Trener: Nicholas Privileggi

Zalet ZKB je tudi na povratni tekmi premagal Porcio in to po kar hitrem postopku. Zmaga je povsem zaslužena, saj so zaletovke odigrale res odlično tekmo. Od rok jim je šlo vse, od servisa, do sprejema in obrambe, na mreži pa so izvedle celo serijo kombinacij v napadu, tudi takih, ki jih doslej pri ekipi nismo še videli.

Trener Nicholas Privileggi je bil nad predstavo svoje ekipe res navdušen: »Zelo dobra igra, prijetno so me presenetile in pohvalo zaslužijo prav vse igralke brez izjeme.«

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Prata 1:3 (25:16, 21:25, 10:25, 20:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 2, Jeric 12, Riccobon 9, Skilitsis 14, Stefani 2, Vremec 2, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Grassi 0, Kralj 0, Trento 10. Trener: Danilo Berlot

Slogi Tabor Studio Vegliach ni uspelo, da bi tudi v povratnem krogu premagala Prato. Tekma sicer ni odločala prav o ničemer, saj bosta obe ekipi v drugem delu prvenstva igrali v skupini, ki se bo borila za obstanek.

Začetek srečanja pa sploh ni obetal takega razpleta: slogaši so začeli zelo dobro, odlično so servirali, dobro sta delovali tako obramba kot napad, tako da so bili gostje dobesedno brez moči. Od drugega seta dalje pa so se stvari na igrišču spremenile. Prata je zaigrala učinkoviteje, domači odbojkarji pa veliko manj. Začeli so grešiti, postali netočni v sprejemu, kar se je seveda še kako poznalo pri sami igri. Skoraj do konca so sicer obdržali stik z gosti, pri 19:21 pa zagrešili nekaj povsem naivnih napak in tako »pomagali« gostom, da so izenačili. To jih je povsem spravilo s tira, da so v tretjem setu odpovedali na vsej črti. Največ napak je bilo na servisu in sprejemu, kar je onemogočilo uspešno nadaljnje igranje in Prata je set osvojila brez najmanjšega naprezanja. Za spoznanje boljši je bil nato zadnji niz. Gostje so bili sicer stalno v vodstvu, slogaši so zlasti v napadu izvedli nekaj lepih akcij, kar pa je bilo premalo, da bi lahko upali na izenačenje, saj je bilo še vedno preveliko napak predvsem na servisu in v igri v polju.