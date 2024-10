Zalet ZKB še bolj pomlajen, a nič manj ambiciozen

Začetek oktobra sovpada običajno z uvodom v novo odbojkarsko sezono, tako na državni kot deželni ravni. V moški državni B2-ligi bo združena ekipa SloVolley ZKB začela svojo pot v soboto, 12. oktobra. Odbojkarji trenerja Ambroža Peterlina bodo ob 18. uri igrali v gosteh proti Monseliceju. Deželna prvenstva moške in ženske C- ter D-lige pa se bodo začela konec tedna.

V ženski C-ligi bo združena ekipa Zaleta igrala v uvodnem krogu v gosteh proti solidni ekipi Gis Sacile (začetek ob 20.30). Zaletovke bo tretjo sezono zapored vodil izkušeni trener Nicholas Privileggi, ki ne bo računal na lansko izkušeno šesterico, ki se je borila za mesta v zgornjem delu lestvice.

»Letos bo drugače. Pravzaprav bomo sproti videli, kaj in kako,« je uvodoma dejal Privileggi, ki ne bo računal na sedem lanskih odbojkaric. Zaradi študijskih in drugih obveznosti ne bo več Mateje Gulič, Nade de Walderstein, Tinkare Vidoni, Annalise Tromba, Caroline Vigini in Nataše Močnik. Alja Furlan, ki študira v Padovi, pa se bo ekipi pridružila šele ob koncih tedna (petkov trening in tekma).

»Zaradi tega smo se morali pač prilagoditi in smo še dodatno pomladili ekipo v C-ligi, kar je po svoje tudi pozitivno. Iz ekipe U16 smo črpali tri mlade odbojkarice. Te so: Maja Luxa, Nicole Movio in Dajana Lakovič. Giada Pelizzari in Gea Gabriele pa sta v lanski sezoni igrali v 1. diviziji. Še dobro, da je jedro ostalo skoraj nespremenjeno: kapetanka Demi Vattovaz, Veronika Winkler ter Francesca in Ilaria Misciali. Veseli me, da so veteranke lepo sprejele mlajše in so jim omogočile takojšnjo vključitev v ekipo, kar ni vedno samo po sebi umevno,« je še povedal 40-letni trener Privileggi. V matični klub se je po izkušnji v Talmassonsu vrnila Nabrežinka Petra Gulich.

»Glede samih ciljih ne bi govoril, saj si jih bomo postavljali sproti. Glavni favorit za napredovanje (napreduje prvi na lestvic, izpade pa zadnji ali pa še dodatna ekipa, odvisno od izpadov deželnih ekip iz B2-lige) je Porcia. Solidni ekipi naj bi bili še Tarcento in Fagagna,« je zaključil Privileggi.