»Zaletovke pokazale, kaj pomeni biti ekipa«

Zalet ZKB je v ženski odbojkarski C-ligi še tretjič zapored končal prvenstvo na četrtem mestu. Ekipo je v zadnjih treh letih vodil trener Nicholas Privileggi, ki se po letošnji sezoni poslavlja od projekta Zalet. Z njim smo se pogovarjali o tretji uspešni sezoni na čelu špice projekta ženske odbojke na Tržaškem.

Tretje leto zapored ste prvenstvo končali na četrtem mestu. Rezultatsko ste najbrž zadovoljni.

Rezultatsko smo nedvomno zadovoljni.

Kaj bi izpostavili še kot pozitivne plati letošnje sezone?

Pozitivno je dejstvo, da se je spet izkazalo, kako so te odbojkarice, kljub vsem težavam, ki smo jih imeli v letošnji sezoni še več, pokazale, kaj pomeni biti ekipa, še več kot to, prava družina. To se je potem pokazalo tudi pri rezultatih. To so dosegle s požrtvovalnostjo, s tem da so hodile na treninge tudi ko jih je bilo osem, treniral sem tudi sam, za pomoč smo vprašali tudi nekatere iz SloVolleyja in nekatere bivše igralke, ker iz našega projekta pomoči nismo imeli.

Kakšno prihodnost vidite za projekt Zalet?

Nimam pojma. Lahko zagotovim, da če ta ekipa ostane taka kot je, bo kdorkoli, ki bo prišel na klop, imel ekipo, ki že sama od sebe deluje. Za njo pa ne vidim tako rožnate situacije. V projektu so velike luknje, predvsem iz tehničnega vidika. Mislim, da bi morali nekoliko spremeniti idejo, ki jo imamo tu, ker če bomo samo želeli obdržati vse igralke, bodo tiste boljše, kot se večkrat zgodi, praktično vsako leto, želele iti drugam.