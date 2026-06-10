Zaletovo ekipo v C-ligi bo še naprej vodila Demi Vattovaz

Ekipo Zaleta v ženski C-ligi bo tudi v prihodnji sezoni vodila Demi Vattovaz. »To je bila naša želja in tudi z Demi smo se hitro domenili, da bo nadaljevala pri treniranju prve ekipe. Letos bo zgolj trenerka in ne bo več igrala, prva podajalka bo tako Maja Grilanc,« je potrdil predsednik Kontovela Peter Lisjak, ki bo tudi v letošnji sezoni upravljal z ekipo. Domače tekme bo tako še naprej igral na Rouni.

»Letos smo s predstavniki Sokola in Sloge speljali brez trenj. Lani je bilo težje, ker je zmanjkalo 90 odstotkov ekipe, tako da je treba pohvaliti punce, ki so letos obdržale ligo, saj prestop iz D- v C-ligo ni enostaven,« je še dejal Lisjak. Spomnimo namreč, da je v lanski sezoni veliko igralk, ki so prej igrale v C-ligi zapustilo Zalet in so tako v njej zaigrale tiste, ki so pred tem igrale v D-ligi.

V ekipi ostajajo Veronika Skerk, libero Tiara Briscech, ki se je Zaletu pridružila v lanski sezoni, Anna Ciuch, Nataša Močnik in že omenjena Maja Grilanc, pridružili pa se bosta povratnici Isabel Zonta ter Dea Surian, pa tudi Tinkara Vidoni, ki je v letošnji sezoni igrala v 1. diviziji s Sokolom Zaletom, ter Audrey Tientcheu. Tudi slednja, ki ima izkušnje iz B-lige, je od leta 2020 dve sezoni igrala pri Zaletu.

»Letos smo imele lepo sezono in se zelo zabavale. Veliko ekip v C-ligi se je okrepilo in kaže, da ne bo več Eurovolleyschoola, tako da nas čaka zahtevna sezona. Naša ekipa pa bo mlajša kot lani,« je še dejala potrjena trenerka.