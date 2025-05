Zaljubljene v namizni tenis

»Vražje krasovke« so jo spet ušpičile. Kdor jih je odpisal, se je pošteno zmotil. V končnici za napredovanje v Terniju so pod taktirko trenerja Saše Lasana premagale vse nasprotnice in si tako (spet) izborile napredovanje v najvišjo državno namiznoteniško A1-ligo.

Namizni tenis kot stil življenja

Katja, Martina in Vanja Milič niso več najstnice. Vse tri imajo svojo službo (profesorici ter podjetnica, Vanja pomaga pri upravljanju restavracije) in družino. A namizni tenis jim je tako zlezel pod kožo, da ne morejo brez njega. Zanje je neke vrste »stil življenja«, kot je poudarila Martina Milič, nekaj več kot le šport. V letošnji sezoni jim je bila v veliko pomoč mlajša in ambiciozna Reka Bezeg, ki pa ni nastopila na vseh dvobojih. V ekipo pa so vključili tudi mlado in obetavno Laro Čuk, ki si šele nabira prepotrebne izkušnje.

»Letošnjo sezono smo začele zelo sproščeno. Brez nikakršnega pritiska. Iz kroga v krog smo spoznavale nasprotnice in se na koncu prepričale, da smo še vedno dobre in zelo kompetitivne. To smo dokazale tudi v končnici. Vse igralke smo zelo borbene in vse si želimo vedno zmagati (se zasmeje),« je še dodala Martina Milič, ki je včerajšnji dan, kot tudi druge soigralke, preživela v službi.

Kras je v ženski A1-ligi nazadnje igralo v sezoni 2016/17. Nazadnje pa so krasovke napredovale v najvišjo ligo med covidno sezono leta 2021, a so se nato A1-ligi odpovedale.

Kako pa zdaj naprej?

»Najprej bomo še malo praznovale in nato bo kmalu padla odločitev. Ne verjamem, da se bo društvo odločilo za igranje v A1-ligi. Stroškovno je zahtevna, saj bi morali najeti najmanj eno tujko. Povrh tega je A1-liga tudi kakovostno zelo zahtevna. Veliko je gostovanj in igra se vsak konec tedna. Tekme na Sardiniji pa so celo ob sredah, kar bi bilo za vse nas velik problem,« je povedala Martina Milič.

A1-liga? »Bolj ne ...«

Športni vodja in duša ŠK Kras iz Zgonika je ob napredovanju čestitala vsem puncam. »Zelo smo veseli tega novega uspeha. Ponosni smo, da je Kras še vedno v vrhu italijanskega namiznega tenisa,« se je pohvalila Miličeva, a hkrati priznala: »Najvišja državna liga je za nas prevelik zalogaj. Raje bomo še naprej investirali v mladinski sektor in v mlado moško ekipo, ki se bori za A2-ligo. 90 % se bomo ženski A1-ligi odpovedali,« je napovedala Sonja Milič, s katero se namiznoteniške igralke popolnoma strinjajo.