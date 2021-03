Slovenski deskar Žan Košir je osvojil paralelni veleslalom svetovnega pokala na Rogli. Tržičan je v finalu premagal Rusa Andreja Soboljeva, že zmaga v polfinalu proti Italijanu Aaronu Marchu, ki je na koncu zasedel tretje mesto, mu je zagotovila 21. stopničke v svetovnem pokalu in tretje letošnje. Gre za šesto zmago v tem tekmovanju in prvo na Rogli, kjer je bil do zdaj dvakrat drugi in dvakrat tretji.