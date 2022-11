Zanesljivi zmagi Doma in Kontovela

Dom - Pallacanestro Trieste 78:59 (21:23, 40:33, 60:49)

Dom: Cossaro 19 (7:9, 6:11, 0:2), Lazić 8 (4:4, 2:6, 0:2), Miklus 1 (1:2, -, -), Onesti 2 (-, 1:3, -), M. Zavadlav 10 (-, 2:2, 2:4), Devetta 6 (-, 3:4, -), Cej 7 (1:2, 3:8, -), Bodiroža 1 (1:2, 0:4, -), Ballandini 14 (-, 4:11, 2:6), Salvi 7 (3:3, 2:4, 0:2), Menis 3 (-, -, 1:1) . Trener: Dražen Grbac.

Košarkarji Doma so v 6. krogu na domačem igrišču gladko premagali ekipo Pallacanestro Trieste in vknjižili tretjo zmago v letošnji D-ligi. Nekoliko bolj izenačen je bil le prvi polčas, saj so mladi Tržačani sklenili prvo četrtino z dvema točkama naskoka, na glavni odmor pa odšli le s sedmimi točkami zaostanka. V uvodu drugega polčasa so domači košarkarji dvignili ritem in si priigrali še nekaj dodatnih točk prednosti, odločilno razliko pa so jo naredili v začetku zadnje četrtine, ko se je Domov trener Dražen Grbac odločil za consko postavitev v obrambi. Neizkušeni mladinci ekipe Pallacanestro Trieste niso več našli prvih rešitev v napadu, Domovi košarkarji pa so rutinirano prišli do visoke zmage.

Tokrat se čisto vsi košarkarji zaslužijo pohvalo za prikazano igro, prav vsi so se tudi vpisali med strelce. Ekipo je v vlogi kapetana dobro vodil Matej Zavadlav, ki je nadomestil kaznovanega Davida Abramija in njegovega namestnika Gabrijela Zavadlava. Odsotnost obeh stebrov, ki bosta zaradi kazni izpustila tudi prihodnjo tekmo, je bila tako na igrišču kot na klopi neopazna.

Santos – Kontovel 44:84 (11:19, 16:36, 28:58)

Kontovel: A. Daneu 2 (2:2, 0:2, 0:1), Kralj 6 (-, 3:5, -), Cicogna 7 (3:4, 2:2, 0:1), Škerl 12 (2:2, 2:3, 2:2), Raseni 0 (-, 0:1, 0:1), Mattiassich 14 (1:3, 5:7, 1:2), S. Regent 11 (5:6, 3:4, 0:3), Persi 16 (8:10, 4:8, 0:2), Doljak 0 (-, 0:1, -), Starc 7 (1:2, 3:6, -), G. Regent 0 (-, 0:5, -), Scocchi 10 (2:2, 1:3, 2:5). Trener: Francesco Peric.

Kontovel je v telovadnici na Judovcu dobesedno razbil Santos, saj so varovanci trenerja Francesca Perica kar za 40 točk premagali tržaško ekipo. Sami delni izidi posameznih četrtin kažejo, da je bila prevlada Kontovelovih košarkarjev popolna od prve do zadnje minute. Nekoliko bolj uravnovešena je bila le prva četrtina (11:19), že v drugi pa zmagovalec ni bil več vprašljiv. Santos je v tem delu zadel le pet točk, Kontovel pa si je do glavnega odmora priigral že 20 točk naskoka. V drugem polčasu je prednost Kontovela naraščala, kot da bi Škerl in soigralci namestili avtomatskega pilota: + 30 ob koncu tretje četrtine in + 40 ob koncu tekme.

Trener Peric je imel tako možnost, da je minutažo enakomerno razporedil med vsemi razpoložljivimi košarkarji. Veliko časa so na igrišču prebili mladi, predvsem v zadnji četrtini, ko je med starejšimi igralci zaigral le Starc. S 16 točkami je bil najboljši Kontovelov strelec NIkolaj Persi (8:10 prosti meti), s 6 točkami pa se je izkazal tudi Benjamin Kralj (oba sta letnik 2004). Najboljša letošnja tekma je za Kontovelove košarkarje dobra popotnica za dvoboj naslednjega kroga, v katerem se bodo pomerili proti zelo solidni Azzurri.