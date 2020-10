Zaradi obveznega brisa mnogi Slovenci ne pridejo na Barcolano

Novica, da morajo vsi tujci, ki bodo nastopali na nedeljski regati, na bris, je marsikomu, predvsem pa Slovencem iz matične domovine, premešala štrene. »Ne, zagotovo nas torej ne bo,« nam je potrdil Koprčan Aleš Ličan, ki bi sicer na Barcolani nastopil s svojo 11-metrsko Nino2. »Težko bi se zdaj na vrat na nos organizirali, da bi si odvzeli bris, četudi ga v Trstu nudijo brezplačno, zato se na žalost nastopu moramo odpovedati,« je povedal jadralec, oče jadralnega trenerja in skipperja Luke Martina Ličana, ki na tržaški regati nastopa vsaj dvanajst let. Običajno je sicer Nina2 jadrala tudi z željo po dobrem rezultati v klasu, letos pa tega ne bo.

Tako kot Aleš razmišlja kar mnogo drugih slovenskih ljubiteljev jadranja. Zaradi ostrejših priporočil, ki jih je zdravstveno podjetje Asugi predstavilo ponedeljek posebej za Barcolano, na startu ne bo niti Lepe vide Ivana Pivaca.

Vprašljiv je tudi nastop lani tretjeuvrščenega slovenskega Scorpia Iztoka Krumpaka na jadrnici RC44. Zagotovo bodo na odvzem brisa odšli vsi člani posadke velikanke Way of life, ki bo med glavnimi favoriti za zmago, posadka Adriatic Europa Dušana Puha pa se bo danes skušala prijaviti na brezplačen odvzem. »S temi priporočili vsem grenijo življenje z nerešljivimi problemi. Kar trije prijatelji jadralci so me v teh dneh poklicali in napovedali, da zaradi takih priporočil jih na startu ne bo, četudi so vpisani,« je slovensko sceno strnil Puh.