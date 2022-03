Zarja brez pokalnega polfinala

NOGOMET

DEŽELNI POKAL 1. AMATERSKE LIGE

Zarja – Azzurra 8:9 po 11-m (3:3, 2:2)

Strelci za Zarjo: F. Bernobi, Matuchina, Aiello

Zarja: Flego, Čufar, Stocca Kralj, Lorenzi (Varglien), Zucca, Cottiga, Cepar (M. Barnobi), Matuchina (Radetič), F. Bernobi (Aiello), Fabris, S. Barnobi (Petracci). Trener: Ravalico.

V četrtfinalu deželnega pokala 1. AL je bazovska Zarja v Križu izgubila proti goriški Azzurri šele po streljanju enajstmetrovk. Po rednem delu je bil izid 3:3. Gostje so sicer po petnajstih minutah vodili z 2:0, a Zarja je nato reagirala in pred odmorom izenačila. V drugem polčasu spet podobno: gostje so povedliin Zarja jih je spet dohitela. O polfinalistu so nato odločale enajstmetrovke. Gostje so bili bolj natančni, čeprav so imeli zarjani tri zaključne žoge. Zarja čaka v soboto ob 16. uri prvenstvena tekma na Opčinah proti Triestini Victory.