Zarja Vesna U17 za obstanek v deželni skupini

V nedeljo se je na najboljši način začela nova sezona za naraščajnike Vesne Zarje, ki nastopajo v bolj kakovostnem deželnem prvenstvu v starostni skupini U17. V gosteh so premagali Cussignacco kar s 4:1. Na koncu lanske sezone so proti isti ekipi obakrat izgubili. V nedeljo pa so igrali zelo zbrano, čeprav so se gostitelji solidno upirali. Vesna Zartja je povedla, domačini so nato izenačili in pred koncem prvega polčasa je padel še en gol. Vesna Zarja je vodila z 1:2. V drugem polčasu so gostje izkoristili dva protinapada in so tako tekmo zaključili s »pokrom« golov. TrenerDejanMakivič je bil zelo zadovoljen: »Fantje so bili zelo motivirani in zbrani. Na igrišču so bili stalno na preži in se niso pustili presenetiti.«

Vesna Zarja bo v prihodnjem krogu igrala prvič pred domačimi gledalci. V nedeljo ob 10.30 bodo Makijevičevi nogometaši igrali proti Sanviteseju. Vesna Zarja bo domače tekme igrala ob nedeljah na igrišču Viktorja Sulčiča v Križu.

V četrtek, 24. septembra, bo nato na sporedu medtedenski krog, Vesna Zarja pa bo v 3. krogu prosta. 27. septembra jih nato čaka gostovanje pri ekipi Nuova Pordenone.

Izpadlo bo kar pet ekip

V prvenstvu, ki se bo končalo šele 9. maja, je kar sedemnajst ekip. Zadnje tri na lestvici bodo po koncu rednega dela »izpadle« iz deželne v pokrajinsko skupino. 11., 12., 13. in 14. na lestvici pa bodo igrale play-out. Poraženki bosta prav tako izpadli v pokrajinsko skupino. Če bo razlika med 11. in 14. oziroma med 12. in 13. na lestvici sedem ali več točk, se bo matematično rešila višjeuvrščena ekipa. Za miren obstanek bi se morala torej Vesna Zarja uvrstiti na najmanj deseto mesto.

Združena ekipa, kot nam je poudaril trener Makivič, letos cilja na obstanek v deželni skupini. »A naloga ne bo lahka, saj je dobrih ekip veliko. Igrali bomo proti velikanom, kot so Cjarlins Muzane, Donatello, San Luigi, Pordenone itd. A tudi mi imamo dobro ekipo. Prepričan sem, da se bomo enakovredno borili proti vsem,« je poudaril Makivič, ki je s to skupino v lanski sezoni osvojil pokrajinski naslov U16. »Maki«, kot ga imenujejo, se je v zamejstvo vrnil po dvanajstih leti, ko je takrat treniral Kras. Nato je vodil mladince sežanskega Tabora, pri katerem je tudi sam igral v slovenski Prvi ligi. Sežanski trener, letnik 1976, ima trenersko licenco Uefa A.

Nogometaši Vesne Zarje v starostni skupini U17 trenirajo štirikrat tedensko. »Četrti trening sem uvedel ob sobotah zjutraj in glede na obiskanost, mislim, da smo zadeli v polno,« pravi Makivič. Dvakrat tedensko poteka vadba v Bazovici, dvakrat pa v Križu. Obe društvi sta za nogometaše poskrbeli prevoz s kombijem.

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