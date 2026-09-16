Zaprtje kmetije je sprožilo val protislovenskih komentarjev

Zaprtje kmetije Beatrice la gallina felice v Saležu zaradi gradbenih nepravilnosti je preraslo meje dostojnosti in omikane komunikacije. Družbena omrežja so se v hipu spremenila v ljudsko sodišče, kjer večina uporabnikov prepričano zagovarja poštenost podjetnice in lastnice domačije, za katero so sprožili celo denarno nabirko, hkrati pa nekateri zgodbo izkoriščajo za blatenje občine, Kraševcev in zlasti Slovencev.

Občina Zgonik je Giulii Battellini - lastnici domačije, kjer potekajo dejavnosti za otroke (kakršne so poletni centri, rojstnodnevne zabave in aktivnosti z živalmi) ter po novem tudi ponudba hrane in pijače - zaradi nezakonite gradnje odredila prekinitev dejavnosti. Po junijskem ogledu domačije so občinski tehniki sestavili poročilo, v katerem so zabeležili več spornih objektov, za katere niso bila vložena ustrezna dokazila o skladnosti. Del območja naj bi bil po občinskem prostorskem načrtu med drugim vključen v cono E5, ki je namenjena izključno kmetijski dejavnosti. Odredba z dne 3. septembra podjetnici nalaga odstranitev objektov in vzpostavitev prejšnjega stanja na območju.

Zgoniška županja Monica Hrovatin je včeraj potrdila, da gre izključno za tehnično obravnavo, povsem brez političnih predznakov. »Uradi so opravili svoje delo v skladu z občinskim prostorskim načrtom,« je dejala za Primorski dnevnik.

Zgodba je marsikomu ponudila priložnost, da je na družbena omrežja izlil svoje frustracije in sovraštvo do »slovenske manjšine v Trstu, ki že od nekdaj vse premika z arogantnostjo«, ali v mafijskem slogu nad »Slovane, ki so dejavnost blokirali, ker ni bilo napisov v slovanščini. Ali ravnaš, kakor hočejo oni, ali pa ne narediš ničesar. Titovci imajo preveč moči.« Podobnih izjav na spletu ni manjkalo.

Nekdo, ki se skriva za facebook skupino Son Giusto per Trieste Associazione culturale e politica, je objavil fotografijo županje Hrovatin z namigi, da je dejavnost zaprla samo zato, ker je ne vodi pripadnik slovenske manjšine, ter dodal: »Odzvali se bomo ob pravem času. Mislite, da ste nedotakljivi. Samo počakajte.« Gre za res neprijetne besede, je ocenila županja, ki obžaluje, da so uporabniki družbenih omrežij dogodek izkoristili za val napadov na Slovence in prebivalce Krasa. Poudarila je, da je za anonimnimi profili napadanje še lažje.

V sporočilu za medije je zgoniška občinska svetnica Chiara Puntar (Bratje Italije) ocenila, da je prekinitev dejavnosti centra prizadela številne družine. Ugotovila je sicer, da ni mogoče delovati brez ustreznih dovoljenj in v nasprotju z zakonskimi predpisi, prepričana pa je, da bo lastnica položaj uredila. Občino Zgonik opozicijska svetnica poziva »k sodelovanju v konstruktivnem pogovoru za oblikovanje načrta za ponovni zagon dejavnosti v skladu z zakonom, da bi skupnosti ponovno zagotovili izobraževalni prostor, ki so ga otroci in družine vzljubili.«