Zdaj so na potezi društva in vsi »mi«

Prepričljiva zmaga je dokaz, da je SloVolley v tem času najboljša ekipa v deželi. Andrej Vogrič, duša projekta, bo tako formo možno vzdržati še dva meseca, ko se bo odločalo o B-ligi?

Smo v fazi »crescenda«, nenazadnje smo zmagali že 13. zapored. Po dve zmagi smo osvojili tudi proti Cusu in Morteglianu, ki bosta glavna tekmeca za B-ligo, kar po moji oceni kaže, da smo na pravi poti. Kljub temu, da ekipa ni taka kot smo si jo zamislili ob nastanku projekta, rezultati kažejo, da smo v dobri formi in kdor igra, je dober. Ekipa si torej zasluži mesto, kjer je.

Bi lahko ta zmaga že zadovoljila igralce?

Mislim, da nas to ne sme skrbeti. Fantje so šli prepričano v ta projekt, dokazali so, kam ciljajo in po čem stremijo. Kljubujejo vsem težavam, rezultate gradijo tekmo za tekmo in v vsem napredujejo.

Julija ste dejali, da si morate v 10 mesecih dobiti finančno kritje za prihodnjo sezono. V kakšni fazi ste pri iskanju podpore?

Do konca maja želimo imeti določena finančna zagotovila. Zdaj smo na potezi društva, z nami pa tudi civilna družba, politika, prijatelji športa, ki morajo pokazati, ali so za to, da s projektom nadaljujemo. Želja ostaja, da bi našim mladim dali možnost, da igrajo pri nas, dokler niso zreli za A-ligo. Verjamem, da ne bo težav pri pridobivanju igralcev za naslednje leto. Vsem želimo tudi uresničiti želje, zato pa potrebujemo finančno kritje. Če nam ne uspe napredovanje, a imamo zagotovila igralcev, pa ne izključujemo nakupa lige.