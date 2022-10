Združeni moški ekipi bo ime SloVolley ZKB

SloVolley. Tako bo ime združeni moški ekipi, ki je nastala poleti ob podpori vseh klubov, ki se pri nas ukvarjajo z moško odbojko – Olympie, Našega praporja, Sloge Tabor, Soče in Vala. Članska ekipa, ki bo nastopala v moški C-ligi, bo ob novem imenu imela tudi sponzorja Zadružno kraško banko Trst Gorica, ki bo podprla novo športno zgodbo. »Pričakovali smo ta trenutek, zato čestitke grejo najprej predsednikom, ki so zagovarjali ta projekt. Najbolj pa nas veseli, da projek gleda v prihodnost, torej na to, kaj bo čez pet ali deset let,« je povedal predsednik ZKB Adriano Kovačič, ki je odbojkarjem zaželel veliko sreče, pozdravil pa tudi piramidalno strukturo projekta, ki ima v bazi mlade.

Ime in nov logotip, ki uprizarja ob imenu sinje modro žogo, vse pa uokvirja obris Triglava, so včeraj razkrili v piceriji MiniMax v Tržiču, torej nekako (simbolično) na sredini obeh odbojkarskih realnosti. Idejo so najprej pozdravili predsedniki klubov, ki so podpri projekt. V en glas so povedali, da je bil vendarle dosežen velik cilj, je pa to šele začetek nove zgodbe, ki želi imeti srečen konec. Tam so svoje misli strnili tudi tisti, ki ekipo vodijo: glavni trener Loris Manià in pomočnik Ambrož Peterlin, pa tudi stebra ekipe Vasilij Kante in Filip Hlede.