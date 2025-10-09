Že četrti poraz Sistiane Sesljana, Juventina v pokalu izenačila

PROMOCIJSKA LIGA, 4. krog

Cervignano Ruda – Sistiana Sesljan 3:1 (1:0)

Strelci: 16. Autiero (CR), 54. Carnese (SS), 56. Tengon (CR), 94. Iacoviello.

Sistiana Sesljan: Grubizza, Venutti (Kerpan), Greco, Disnan, E. Colja, Almberger, Crosato (Benussi), Interlandi (D. Colja), Carnese, Francioli (Pizzignacco), Villatora (Tomasetig). Trener: Motta.

Na tekmi zaostalega 4. kroga promocijske lige so nogometaši Sistiane Sesljana utrpeli še četrti poraz v letošnji sezoni. Na gostovanju v Rudi so proti višje postavljeni ekipi Cervignano Ruda klonili z izidom 3:1. Domačini so povedli v 16. minuti z Autierom. Gostje so v 54. minuti izenačili z Manuelom Carnesejem, le dve minuti kasneje pa je Cervignano Rudo ponovno popeljal v vodstvo Tengon. Usodo »delfinov«, ki ostajajo brez zmage (ob štirih porazih so dvakrat izenačili), je v 94. minuti dokončno zapečatil Iacoviello.

ITALIJANSKI POKAL ELITNE LIGE, prva četrtfinalna tekma

Juventina – Fiume Veneto Bannia 1:1 (0:1)

Strelca: 10. Mortati (FVB), 90. L. Piscopo (J)

Juventina: De Mattia, Ranocchi, Cocetta, Bric, Samotti, Russian, Zucchiatti, Sambo, Breganti, Grion, Liut. Trener: Visintin.

Prvi četrtfinalni dvoboj italijanskega pokala elitne lige med Juventino in ekipo Fiume Vento Bannia se je končal z izenačenim izidom 1:1. Gostje so povedli v 10. minuti z Mortatijem, za izenačenje domačinov pa je v 90. minuti poskrbel Luca Piscopo. Povratna tekma bo 29. oktobra v Fiume Venetu.