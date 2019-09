Že prodali 4120 sezonskih kart

Tržaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste je sporočil, da je do danes ob 12. uri prodal že 4120 sezonskih kart za ogled domačih dvobojev košarkarjev trenerja Eugenia Dalmassona v italijanski serie A. Abonmaje bo mogoče podpisati tudi prihodnji teden, dozdajšnji podatki pa potrjujejo uspeh akcije »Per la mia città« (Za moje mesto) ter navezanost tržaške publike na ekipo.

Klub je med drugim sporočil, da bo od ponedeljka, 23. septembra, mogoče nabaviti vstopnice za prvo domačo tekmo sezone, ki bo v nedeljo, 29. septembra, ob 20.45 v dvorani Allianz Dome proti moštvu Pallacanestro Varese. Blagajna v Ulici Miani 5 (vhod s parkirišča) bo odprta od ponedeljka do petka med 15. in 19. uro ter v soboto med 9. in 12. uro.