Želi si še svetovni naslov

Marcell Jacobs je po lanski senzacionalni sezoni, ko je osvojil zlati olimpijski kolajni tako na najkrajši razdalji kraljice športov kot v štafeti 4x100, znova opozoril nase. Letos so ga vsi čakali na preži in nekateri, zlasti v tujini, kjer se je sekundo po zmagi že govorilo oziroma sumničilo, čeprav o tem ni nikakršnega dokaza, o uporabi nedovoljenih poživil, so po tihem upali, da je bil Jacobs zgolj muha enodnevnica. A kljub poškodbam, ki so ga v tej sezoni precej omejevale, je italijanski šprinter dokazal, da je še vedno najhitrejši na svetu. Moral je sicer zaradi poškodbe preskočiti finale svetovnega prvenstva, a slavil je na dvoranskem svetovnem prvenstvu na razdalji 60 metrov in zlato kolajno osvojil še na evropskem prvenstvu na 100 metrov. Po enem letu, italijanski šprinter je bil gost športnega festivala v Trentu že lani, se je zanj marsikaj spremenilo. In ne samo s športnega vidika: »V enem samem letu se mi je pripetilo res ogromno stvari. Nadaljevali smo tekmovati in takoj sem zmagal zlato kolajno na svetovnem dvoranskem prvenstvu z novim evropskim rekordom. Dvoranska sezona je bila zame zelo uspešna z 12 zmagami v 13 nastopih, enkrat so me diskvalificirali zaradi prehitrega starta. Sledilo je temnejše obdobje s številnimi poškodbami, a smo si pravočasno opomogli in osvojil še evropski naslov, kljub temu, da sem bil lažje poškodovan. Tudi z osebnega vidika je bilo leto kar polno pomembnih dogodkov, nenazadnje poroka z Nicole. Na progi moraš paziti, da ne bi čustva oziroma tvoje trenutno duševno stanje vplivalo na rezultate, kar ni vedno mogoče, zato sem se med poroko popolnoma sprostil. Čustva so lahko prosto potovala, brez omejitev. Nicole je zame zelo pomembna in letos me je dvakrat presenetila; prišla je nenapovedano na oba finala, tako na svetovno dvoransko prvenstvo kot na evropsko prvenstvo. Očitno mi tudi prinaša srečo.«

