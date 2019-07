»Želimo si pravic, predvsem pravico do materinskega dopusta«

Tridesetletna Sara Gama je ena izmed najbolj priznanih italijanskih nogometašic. Kapetanka reprezentance, ki si je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji izborila preboj v četrtfinale, kar je za italijanski ženski nogomet zgodovinski uspeh, je opozorila nase tudi zaradi temnejše polti (je namreč hči Tržačanke in afriškega priseljenca). Sara Gama ima v ožjem družinskem krogu tudi slovenske sorodnike, saj sta dve njeni sestrični tržaški Slovenki. Govori štiri jezike – italijanščino, angleščino, francoščino in španščino –, jezi pa se največkrat v tržaščini.

Sara, s soigralkami ste navdušile milijone Italijanov, ki morda doslej še nikoli v svojem življenju niso videli tekme ženskega nogometa. Kako si razlagate?

Italijani so pač odkrili, da jim ugaja tudi ženski nogomet. Razlog je zelo enostaven: Italijanom je všeč igrati in gledati nogomet, ne glede na kategorijo ali spol igralcev.

Katere so največje težave ženskega nogometa v Italiji?

Nikakor ne ciljamo na to, da bi imele enake plače kot nogometaši, saj se zavedamo, da to ni realno. Rade pa bi si izborile določene pravice in zaščite. Omenila bi eno nad vsemi, pravico do materinskega dopusta. Nosečnice namreč v tem trenutku nimajo nikakršne pravice, kar ni sprejemljivo.

Ali boste v prihodnje igrala z žensko ekipo Triestine?

Dovolite mi, da še nekaj let igram na najvišji ravni, potem pa ne izključujem igranja v Trstu. Tudi zato, ker pri Triestini igra nekaj mojih bivših soigralk.