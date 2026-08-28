Želji goriškega Doma sta obstanek in pomladitev peterke

Košarkarji goriškega Doma bodo v letošnji novi sezoni novinci v deželni diviziji 1 (nekdanji D-ligi). »A to še ne pomeni, da želimo odigrati podrejeno vlogo. Prepričan sem, da smo sestavili kompetitivno ekipo, ki naj bi se borila za miren obstanek,« je na začetku priprav dejal športni vodja Doma Gian Maria Visintin. Košarkarji članske ekipe Doma so se v ponedeljek začeli potiti skupaj z mlajšimi soigralci U17, ki jih bo goriško društvo skušalo postopoma vključiti med člane. »Mlajše bomo v člansko peterko vključevali počasi in brez vsakršnih pritiskov,« je dodal Visintin, ki pri Domu opravlja funkcijo športnega direktorja tretjo sezono. »Letos bom bolj v ospredju, saj želimo dvigniti kakovost kluba. Pa tudi višja liga je bolj kakovostna v primerjavi z lansko.«

Domovci so v ponedeljek kot je že običaj začeli priprave v Pevmskem parku, kjer so začeli piliti kondicijo pod taktirko kondicijske trenerke Gioie Innocenti. V telovadnici Kulturnega doma v Gorici pa trenirajo pod taktirko trenerja Gianluce Bonettija in trenerja mladinske ekipe U17 Andree Padovana. Prvi dan je košarkarjem in strokovnemu štabu zaželel uspešno sezono predsednik ŠZ Dom Mitja Primožič.

Domovcem sta se v novi sezoni pridružila izkušena Leonardo Fornasari (letnik 1990), ki je sicer svojo kariero začel prav pri Domu, in Tržačan Nicholas Spolaore, ki je domovce spoznal v finalu četveroboja za napredovanje v deželno divizijo 1. Spolaore je sicer igral za miljski Interclub. Tržaški košarkar je začel pri Azzurri, nato pa je igral pri Don Boscu, in tudi Bregu v C-ligi.

»Oba sta za to ligo zelo izkušena in z njuno pomočjo bomo skušali vključiti v člansko ekipo čim več mladih,« pravi Visintin, ki je še dodal, da v klubu razmišljajo, da bi sestavili ekipo za ljubiteljsko prvenstvo Uisp. »Tako bi združili vse nekdanje domovce, ki igrajo razpršeno na Goriškem.«

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