V Gabrjah uživali v svetu optičnih iluzij

V Gabrjah se bo danes, 28. avgusta, zaključila petdnevna poletna umetniška delavnica Prijateljè Art Experience, na kateri je dvajset otrok, starih od pet do dvanajst let, ustvarilo gozd iluzij. Delavnico sta organizirali Zveza slovenskih kulturnih društev in Kulturno društvo Skala, potekala pa je na društvenem sedežu v Gabrjah.

Udeleženci so se seznanjali z op artom oziroma optično umetnostjo, ki temelji na ustvarjanju vizualnih iluzij s črtami, geometrijskimi oblikami in kontrastnimi barvami. »Osredotočili sva se na črte in barvne kontraste,« sta povedali umetnici Melania Kalz in Irina Goruppi, ki sta otroke vodili skozi ves proces ustvarjanja.

Uporabili odpadne materiale

Vsak otrok je izdelal svoje iluzionistično drevo iz odpadnih materialov. Pri delu so uporabljali plastenke, papir, lepenko, zamaške in druge materiale, pri čemer je vsak udeleženec ustvaril svojo obliko in podobo drevesa. Delavnica se je začela v ponedeljek, 24. avgusta, z izdelavo začetnih skic. Umetnici sta mladim udeležencem in udeleženkam na začetku pripravili predstavitev op arta in pokazali različne primere, da bi lažje razumeli, kako lahko s črtami in oblikami ustvarijo občutek gibanja ter optične iluzije. Nato so se lotili gradnje osnovne strukture dreves.

»Skupaj smo se poglobili v to, kako narediti, da nekaj navpičnega stoji pokonci,« sta pojasnili umetnici. Otrokom je bilo treba razložiti, kako zgraditi večjo konstrukcijo, ki bo stabilna in bo lahko stala samostojno. »Opazili sva, da to ni bilo tako samoumevno, kot sva si sprva mislili,« sta povedali. Otroci so se morali naučiti, da mora biti spodnji del drevesa čvrst in dobro utrjen.