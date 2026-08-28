Novo društvo Julijce v Kanalski dolini prireja športni kamp

V Kanalski dolini bo od danes do nedelje potekal športni kamp, ki ga organizira novonastalo društvo AŠD Julijce v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) in regijsko pisarno OKS-ZŠZ Trst, piše v novinarskem sporočilu ZSŠDI. Kamp je omogočila podpora dežele Furlanija - Julijska krajina. Namen tridnevnega druženja je povezovanje mladih športnikov, spodbujanje športne dejavnosti ter krepitev sodelovanja med slovenskimi športnimi društvi v širšem prostoru.

Kampa se bo udeležilo 11 domačinov, članov AŠD Julijce, trije igralci namiznega tenisa iz AŠK Kras ter 12 igralcev košarkarske šole Polet Kontovel. Namizni tenis in košarka sta v programu posebej izpostavljena, saj sta med domačini najbolj priljubljeni športni panogi. Med mladimi je veliko zanimanja tudi za športno plezanje, ki bo prav tako del programa. Udeleženci bodo v treh dneh spoznali različne športne discipline, se družili ter skupaj odkrivali naravne lepote Kanalske doline. Program se bo danes s srečanjem pred športno dvorano v Trbižu. Dopoldne bo namenjeno športnim dejavnostim, med drugim namiznemu tenisu, popoldne pa bodo udeleženci obiskali Belopeška jezera, kjer bo sledil pohod v naravo z vodnikom.

Jutri bodo dopoldne potekale športne dejavnosti, med njimi namizni tenis in košarka. Popoldanski del bo namenjen športnemu plezanju. Ob tej priložnosti je predviden tudi pozdrav župana in predstavnikov ZSŠDI. Društvo AŠD Julijce bo predstavilo svoje načrtovano delovanje in prihodnje aktivnosti. Kamp se bo zaključil v nedeljo. Po dopoldanskih športnih dejavnostih bo sledilo skupno kosilo v Žabnicah na Žegnu, nato pa še skupne igre pri Biolskem jezeru v Žabnicah. Dejavnosti se bodo zaključile ob 16. uri. Športni kamp predstavlja pomemben korak pri povezovanju mladih in športnih društev ter obenem priložnost za utrjevanje sodelovanja znotraj slovenske skupnosti v Kanalski dolini in širše.