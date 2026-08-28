Vrača se tekmovanje za najlepšo in najhitrejšo karjolo

Po dveletnem premoru bo jutri (v soboto) v Repnu ponovno zaživel že tradicionalni Karjola Challenge. Vaški trg bo spet v domeni samokolnic, ki bodo merile moči v hitrostnem in lepotnem tekmovanju. Karjola Challenge je skupina mladih prvič organizirala leta 2008 v letu, ko v vasi ni bilo Kraške ohceti, in tudi v nadaljevanju je bila na sporedu vsaki dve leti. V skoraj dveh desetletjih je prireditev prerasla v prepoznaven dogodek, ki v Repen privablja tekmovalce tudi iz širšega kraškega prostora.

Jutrišnje tekmovanje se bo začelo ob 17. uri, že od 14. ure bodo na repenskem placu obiskovalce pričakale stojnice s hrano in pijačo, vpisovanje tekmovalcev pa se bo začelo ob 15. uri. Po tekmovanju bo ob 20. uri sledilo praznovanje s Kraškimi muzikanti.

Podelili bodo šest nagrad

Priprave na jutrišnji dan so se začele že po pustu, ko so se mladi prvič sestali. »Čeprav se dogodek odvija samo en dan, se za njim skriva ogromno dela,« pravi Veronika Suber, članica Mladinskega odseka domačega kulturnega društva Kraški dom. Organizatorji morajo pridobiti potrebna dovoljenja, pripraviti progo, poskrbeti za hrano in pijačo ter si razdeliti naloge. »Zadnji dnevi pred prireditvijo so še najbolj kaotični,« dodaja.

Posebna pozornost je namenjena progi, ki jo organizatorji vsakič nekoliko spremenijo in ji dodajo nove ovire. Pravila tekmovanja so preprosta: samokolnica mora imeti eno kolo in dva ročaja, motorni pogon pa ni dovoljen. Tudi letos bodo podelili šest nagrad, in sicer tri za najlepše in tri za najhitrejše karjole. Pri njihovi izdelavi domišljije ne manjka.