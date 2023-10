»Zelo sem zaskrbljen«

Giuseppe Saronni je drugi najbolj uspešen italijanski kolesar vseh časov. V svoji karieri je kot prvi prikolesaril skozi cilj kar 193-krat, pred njim je le Francesco Moser z 273 zmagami. Med raznimi prestižnimi lovorikami je Saronni osvojil dva Gira in postal svetovni prvak leta 1982. Po končani karieri je ostal v svetu kolesarstva kot športni vodja številnih ekip.

Z njim smo se pogovorili, medtem ko smo gledali zanimivo razstavo vseh najpomembnejših koles tovarne Colnago, med katerimi ima posebno mesto tudi inovativno kolo, s katerim je Pogačar na kronometer premočno zmagal na predzadnji etapi francoskega Toura leta 2020 in tako prehitel na skupni lestvici Rogliča. S Saronnijem smo pogovor začeli ravno pri dualizmu Roglič-Pogačar, ki nekako spominja na tistega med njim in Moserjem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

»Popolnoma se strinjam, da je v vsakem športu dualizem dodatna vrednost. Ko se ustvarita dva tabora, ki navijata za enega ali drugega kolesarja, potem se zanimanje do tega športa poveča. Če ne bi prišlo do diskusij, celo kreganja, med navijači enega ali drugega, bi bilo vse skupaj bolj dolgočasno. Prav zato mislim, da je tako kot v času mene in Moserja v Italiji tudi dandanes z rivalstvom Pogačar-Roglič v Sloveniji zanimanje za kolesarstvo doseglo svoj višek. Moram res pohvalno govoriti o Sloveniji, ki je že pred več leti začela precej investirati v kolesarstvo in rezultati so na dlani. Žal istega ne morem zatrditi za Italijo. Sam že dolgo sledim slovenskemu kolesarstvu, v svojih ekipah sem imel tudi nekaj slovenskih kolesarjev, ker smo tam imeli nekoga, ki nam je takoj posredoval imena možnih bodočih odličnih kolesarjev.«

