Zgoniško-rusko naveza do veteranskega evropskega naslova

Krasova namiznoteniška igralka Sonja Milič se je v soboto v Novem Sadu okitila z naslovom veteranske evropske prvakinje v dvojicah v konkurenci over 70. Zaigrala je z Rusinjo Ekaterino Krasnovo, s katero se je spoznala skorajda slučajno tik pred začetkom turnirja. Milič je morala sprva nastopiti z Italijanko Marcello Marcone, ki pa se je zadnji trenutek odpovedala nastopu na EP v Srbiji. Zgoniška igralka je osvojila prvo zlato kolajno na veteranskih evropskih prvenstvih, potem ko je bila v posamični konkurenci bronasta leta 1997 v Pragi med over 40 in pred dvema letoma v Sandefjord v starostni skupini over 65.

»Z Ekaterino sva se takoj dobro ujeli, čeprav ona govori le rusko, jaz pa poznam le nekaj besed v ruščini. Obe sva zelo umirjeni in tehnično podkovani igralki, dejstvo, da se jaz levičarka, pa je Ekaterini kar veliko pomagalo,« je o svoji soigralki dejala Milič. Milič in Krasnova sta osvojili prvo mesto v skupinskem delu turnirja s tremi zmagami, tako da sta preskočili prvi krog izločilnih bojev. V drugem sta bili s 3:1 boljši od nemške dvojice, v drugem pa sta po tesnem dvoboju s 3:2 premagali Danko Susanne Pedersen in Irko Tereso Devaney. V polfinalu sta nato bili Milič in Krasnova s 3:1 boljši od Švicarke ruskih korenin Elmire Antonyan Brunner in Nemke Petre Rubin, v finalu pa sta se pomerili proti neugodni francoski dvojici Charbonneau-Guilloteau. Šlo je za zelo izenačen dvoboj, v katerem je bila zgoniško-ruska naveza boljša s 3:2.

V posamični konkurenci je Sonja Milič po treh zmagah v skupinskem delu in uspehu v drugem krogu, v tretjem klonila proti fizično močnejši Danki Pedersen (1:3) in se tako uvrstila med najboljših 16 v konkurenci več kot 70 igralk. V starostni skupini over 45 je nastopila še ena Krasova predstavnica, Katja Milič, ki je po treh zmagah v skupinskem delu v prvem krogu izločilnih bojev z 2:3 klonila proti Rusinji Tatiani Seregini. Bila je sicer že zelo blizu uvrstitve med najboljših 16, saj je že vodila z 2:0 in si v tretjem nizu skorajda priborila zaključno žogico.