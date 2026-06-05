Žile na slovanskem troboju v Pulju

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji bo jutri nastopila na mednarodnem turnirju v Pulju na Hrvaškem. Na »slovanskem troboju«, kot so ga poimenovali organizatorji – SRDS oziroma društvo Srbov na Hrvaškem, bodo poleg Žil nastopili še reprezentanci Bolgarov iz Romunije in gostiteljev Srbov iz Hrvaške. Prva tekma bo na sporedu ob 11.30, ko bodo nogometaši selektorja Alena Carlija igrali proti Bolgarom iz Romunije. Ob 13. uri bo na sporedu drugi dvoboj, na katerem bodo hrvaški Srbi igrali proti poražencu s prve tekme. Zadnja tekma bo ob 14.30, ko se bodo Srbi pomerili še proti poražencu s prvega dvoboja. Vsaka tekma bo trajala dva polčasa po trideset minut. Sledilo bo nagrajevanje in skupno druženje v hotelu Pula.

»V sredo smo opravili še zadnji trening pred sobotnim (jutrišnjim op. av.) nastopom. Na sredinem treningu v Bazovici je bil poleg Alessia Codromaza prisoten tudi starejši brat Roberto Codromaz, ki je pred nekaj sezonami igral v C-ligi, letos pa v D-ligi. Beneški bratov sicer ne bo v Pulju, a vsi trije so potrdili, da si želijo nastopa na Europeadi 2028,« je dejal operativni tajnik ZSŠDIin koordinator Žil Igor Tomasetig, ki je še dodal, da jutri na »slovanskem troboju« ne bodo prisotni vsi reprezentanti, »a ekipa bo zelo kompetitivna,« je še dodal Tomasetig.

Selektor Alen Carli je poklical naslednje nogometaše: Dennis Pitacco, Mattia Gotter, Samuel Ferluga, Riccardo Male (vsi Kras Repen), Alessio Codromaz (Codroipo), Kevin Bric, Patrik Sambo, Janez Petejan, Daniel Liut (vsi Juventina), Samo Tomasetig, Erik Blason, Dean Crevatin (vsi Sistiana Sesljan), Martin Juren, Luka Predan, Luca Paravan (vsi Sovodnje), Nikolas Semolič (Mossa), Simon Pintar in Dominik Monti (Pro Gorizia). »Na spisku ni branilca Sesljana Stefana Simeonija, ki ima službene obveznosti. Pa tudi nekaterih drugih ni, recimo Thomasa Bregantija, ki je letos odlično igral pri Juventini,« je dodal Tomasetig in napovedal, da bodo Žile pred poletnim premorom nastopile še na troboju v Železni Kapli na avstrijskem Koroškem 13. in 14. junija. »Takrat bomo igrali proti koroškim Slovencem in Ladincem. Na Koroško pa se bomo odpravili z zelo pomlajeno in drugačno postavo, tako da preizkusimo čim več nogometašev v vidiku priprav na Europeado, ki bo čez dve leti v naši deželi,« je zaključil operativni tajnik ZSŠDI.