Žile ob 17. uri za četrtfinale

Ponedeljek je bil v Škocjanu v Podjuni ob Klopinjskem jezeru, zelo vroč in hkrati zelo umirjen dan. Turistična sezona je šele na začetku, a številni hoteli so že polni v glavnem z avstrijskimi gosti. In seveda moštvi Europeade 2022. Za nogometno reprezentanco Slovencev iz Italije je bil včerajšnji, dan za počitek, regeneracijo. Nedeljska tekma, na kateri so Adamičevi nogometaši s 3:0 premagali solidne Slovake z Madžarske, je Žile izčrpala. Praznovanje dolgo v noč so si privoščili le najmlajši člani, ki pa so včeraj zjutraj vseeno trenirali v kraju Kamen v Podjuni. Nekateri člani reprezentance so se v nedeljo zvečer vrnili domov zaradi službenih in študijskih obveznosti. Glavnina se je v tabor Žil, hotel Eberhard, vrnila sinoči. Nekateri pa se jim bodo pridružili danes zjutraj. Danes ob 17. uri čaka namreč Žile v Šmihelu druga kvalifikacijska tekma v skupini E: nasprotniki bodo Srbi s Hrvaške, ki so sinoči zmagali z 2:0 proti Slovakom z Madžarske. Za napredovanje v četrtfinale zadošča Žilam neodločen izid. Nogometaši Žil so si ogledali tekmo in koordinator Igor Tomasetig je ocenil, »da je današnji nasprotnik v dometu«.

Tekmo boste danes pozno popoldne lahko spremljali v živo po spletni strani www.primorski.eu in tudi po valovih Radia Trst A.