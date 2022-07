Žile osvojile končno 7. mesto

Slovenci v Italiji so po četrtkovem porazu v četrtfinalu proti Južnim Tirolcem danes v Velikovcu igrali še za uvrstitve od 5. do 8. mesta. Na miniturnirju – vsaka tekma je trajala 40 minut (polčasa po 20) – so dosegli zmago, neodločen izid in poraz. Europeado 2022 so tako uradno končali na 7. mestu. Na prvi tekmi so igrali neodločeno 1:1 s Hrvati iz Srbije. Za Žile je v polno zadel Ivan Kocman. Na drugi tekmi so Adamičevi nogometaši premagali Rome z Madžarske. Zmagoviti gol je zadel David Colja. Na tretji tekmi so se pomerili s starimi znanci, hrvaškimi Srbi, proti katerim so v torek igrali 1:1. Tokrat so bili Srbi boljši in so zmagali s 3:0. Hrvaški Srbi so se tako uvrstili na 5. mesto, šesti so bili Hrvatje iz Srbije, sedmi Slovenci v Italiji, osmi pa madžarski Romi. Srbi, ki so zaključili Europeado na petem mestu, bodo na žrebu pred prihodnjo Europeado med nosilci skupaj s prvimi štirimi uvrščenimi. Žile bodo s sedmim mestom v drugem pasu.

Slovenci v Italiji: Edvin Carli, Jan Košuta, Thomas Renar, Thomas Tabai, Ivan Kocman, Stefano Simeoni, Alen Carli, Dennis Pitacco, Erik Colja, David Colja, Juri Ocretti, Samuel Furlan, Jan Jakob Sancin, Kevin Kerpan, Matija Colja, Ambrož Vidoni, Jan Čermelj, Kristian in Marko Vidali. Selektor: Mario Adamič.