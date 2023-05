Žile tudi uradno za Europeado 2024

1. maja je zapadel rok za prijavo na vseevropsko nogometno prvenstvo avtohtonih jezikovnih skupnosti, ki bo med 28. junijem in 7. julijem 2024 na nemško-danski meji v Flensburgu ali bolje rečeno med dvema morjema (Between the Seas) Baltskim in Severnim. Pravico do nastopa na Europeadi imajo vse tiste skupnosti, ki so članice FUEN-a (Federalistične unije evropskih narodnosti). Slovenci v Italiji so člani FUEN-a preko obeh krovnih organizacij SSO in SKGZ, ki sta sporazumno že formalno potrdili udeležbo v Nemčiji.

Priprave reprezentance Slovencev iz Italije za Europeado se bodo začele že letos maja in junija, z zbirnimi treningi in prijateljskimi tekmami, ki bodo doživele svoj višek v soboto, 17. junija, z mednarodnim turnirjem v športnem centru v Bazovici, v sklopu 100- letnice AŠD Zarja. Udeležbo na turnirju sta že potrdili reprezentanci Južnih Tirolcev in Team Koroška, prvo in drugouvrščeni iz prejšnje Europeade.