Žile za uvod v Železni Kapli

Do začetka evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih manjšin je še slab mesec. Odprtje Europeade 2022 na Koroškem v Avstriji bo v soboto, 25. junija. Tekme prvega kroga v kvalifikacijski fazi bodo v nedeljo, 26. junija. Reprezentanca Slovencev v Italiji, ki jo vodi selektor Mario Adamič, bo uvodno tekmo v skupini E igrala ob 14.30 v Železni Kapli proti Slovakom iz Madžarske. V skupini E so se dopovedali nastopu Madžari iz Slovaške, tako da bodo Žile v drugem krogu, 27. junija, proste. V tretjem krogu, v torek, 28. junija, bo slovenska izbrana vrsta iz FJK igrala še proti Srbom iz Hrvaške. Tekma bo ob 17. uri v Šmihelu pri Pliberku. Hrvaške Srbe bodo lahko »žile« spoznale dan prej, ko bo v Galiciji na na sporedu tekma med madžarskimi Slovaki in hrvaški Srbi.Žile bodo na Koroško, natančno v Škocjan ob Podjuni ob Klopinjskem jezeru, z avtobusom odpotovale 25. junija. Reprezentanco bodo uradno predstavili teden prej, v soboto, 18. junija v prostorih Dežele FJK v Trstu. Po predstavitvijo – takrat bo znano tudi, kdo od 22 nogometašev bo odpotoval na Europeado – bo sledil trening v Bazovici. Junijski program se bo začel s treningoma 6. in 8. junija. V petek, 10. junija, bo na sporedu prijateljska tekma. Še dve pripravljalni tekmi bosta 14. in 15. junija. Pred odhodom na Koroško bo reprezentanca trenirala še 21. in 23. junija.