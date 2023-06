Žile začele priprave na Europeado 2024

Nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije je s četrtkovo prijateljsko tekmo proti (sicer okrnjeni) kriški Vesni začela priprave na Europeado 2024, ki bo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji. Žile, ki jih vodi selektor Mario Adamič (njegov pomočnik je lanski kapetan Alen Carli), so se pravzaprav prvič uradno predstavile po nastopu na lanski Europeadi na Koroškem v Avstriji. Žile bodo v soboto, 17. junija, nastopile na Trofeji narodov, na katerem bosta nastopila lanska finalista evropskega prvenstva manjšin Južna Tirolska in Koroški Slovenci oziroma TeamKoroška. Troboj, ki ga organizira ZSŠDI, bo v športnem centru Zarje vBazovici. Že v torek bodo Žile trenirale v Sovodnjah.

Četrtkovi nasprotniki reprezentance Slovencev v Italiji so bili tokrat nogometaši Vesne, ki so nastopili z mešano ekipo članov in mladincev. Tekma je bila dopadljiva in skoraj brez prekrškov. Mladi Vesnini igralci so se dobro upirali bolj izkušenim nasprotnikom, ki so se lahko med sabo uigravali in spoznavali. V prvem polčasu sta za Žile zadela trikrat David Colja po uspešnih podajah Tomasetiga, enkrat Nikolaj Malalan in avtogol. Za Vesno je vedno v prvem polčasu za začasno znižanje na 3:1 zadel Marko Trebez, ki je z uspešnim prodorom presenetil centralna obrambo reprezentance. V drugem delu sta oba trenerja opravila nekaj menjav. Za reprezentanco so po en gol dosegli še Semolič, Tomasetig in Racman, ki je postavil končni izid na 8:1. Za reprezentanco je bila trening tekma dobra priložnost za medsebojno spoznavanje igralcev, ki med sezono igrajo v različnih klubih, za mlade Vesnine igralce pa pozitivno soočanje s člansko reprezentanco Slovencev v Italiji. Žile so po mnenju nekaterih gledalcev in izvedencev pokazale kvalitetno igro z uspešnimi kombinacijami, ki dajejo upanje, da bo nova reprezentanca ojačena s Slovenci iz italijanskih klubov še bolj konkurenčna kot doslej. Vsi igralci so pokazali veliko željo in bili zelo motivirani.