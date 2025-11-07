Zimske olimpijske igre hočejo biti okolju prijazne

Do zimskih olimpijskih iger Milan-Cortina, ki bodo na sporedu od 6. do 22. februarja, so še slabi trije meseci. Prizorišča bodo raztresena po vsej severni Italiji in Dolomitih in so med sabo oddaljena tudi po več ur vožnje z avtom. A organizatorji zagotavljajo odlično navijaško izkušnjo. Z dosedanjo prodajo vstopnic so izjemno zadovoljni.

Finančno vzdržni?

Zaključna slovesnost bo v skoraj 2000 let starem rimskem amfiteatru v Veroni, tekme pa tudi v Bormiu, Antholzu, Livignu in dolini Fiemme. Vzrok za take razdalje je v trudu organizatorjev, da bi bila izvedba finančno in okoljsko vzdržna, zato bodo tekmovanja na že obstoječih prizoriščih, večino so sicer temeljito obnovili. V organizacijskem odboru ocenjujejo, da bo končni račun OI znašal 5,2 milijarde evrov, od tega 3,5 milijarde za infrastrukturo, 1,7 milijarde pa za izvedbo iger.

To je veliko manj, kot na nekaj prejšnjih ZOI. Soči leta 2014 je Ruse stal najmanj 34,5 milijarde evrov. Pjongčang v Južni Koreji je leta 2018 presegel 10 milijard. Igre v Pekingu leta 2022, ki jih je ovirala tudi epidemija koronavirusa, so uradno dosegle štiri milijarde evrov, vendar so finančni analitiki izračunali, da so stroški prejšnjih ZOI skupaj z infrastrukture znašali okrog 35 milijard.