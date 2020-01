Zionova noč in Goranova zmaga (video)

V severnoameriški ligi NBA je Miami Heat tudi po zaslugi Gorana Dragića (22 točk, 10 podaj in šest skokov v 29 minutah in 56 sekundah na igrišču) po podaljšku prišel do 31. zmage v sezoni. S 134:129 je premagal Washington Wizards, s čimer še naprej zaseda drugo mesto na vzhodu za Milwaukeejem. Na igrišče je stopil tudi Vlatko Čančar, ki je v treh minutah in 19 sekundah na parketu prispeval tri točke, skok, podajo in ukradeno žogo ob porazu Denver Nuggets proti Houston Rockets s 105:121.

Sicer je noč zaznamoval prav uspešen krstni nastop novinca Ziona Williamsona, prvega izbora na lanskem naboru. Po treh mesecih okrevanja po poškodbi kolena je vendarle stopil na parket. Njegovo moštvo New Orleans Pelicans je sicer izgubilo proti San Antonio Spurs s 117:121. Zion pa je dokazal, da lahko takoj postane eden najpomembnejših košarkarjev lige NBA. V 18 minutah in 18 sekundah je prispeval 22 točk, sedem skokov, zadel pa je 8 od 11 metrov iz igre, za tri točke je imel zavidljivo statistiko 4:4. Le v zadnji četrtini je dosegel 17 zaporednih točk. Pri San Antonio Spurs je Marco Belinelli v 17 minutah in dveh sekundah na igrišču zbral osem točk in odbito žogo.