Zlata vredna zmaga Juventine, Kras in Jadran KO

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Oderzo – Jadran 68:55 (13:16, 31:27, 47:42)

Jadran: Demarchi 8 (-, 1:1, 2:5), Ban 7 (2:3, 1:3, 1:4), Batich 10 (1:3, 3:3, 1:2), De Petris 2 (-, 1:3, -), Milisavljevic 13 (2:2, 1:3, 3:6), Besedič 1 (1:2, -, 0:1), Karapetrović 6 (-, 3:8, 0:3), Gobbato 8 (2:6, 3:4, 0:2), Jakin 0; Persi nv, Sabadin nv. Trener: Vatovec.

Vatovčemu Jadranu po uspehu proti Montebelluni ni uspelo vdrugič zmagati. Po dobrem začetku v prvi četrtini so jadranovci v drugi dosegli le pičlih 11 točk, kar so seveda izkoritili gostitelji, da so ob polčasu prevzeli vodstvo. Varovancem trenerja Vatovca so bile predvsem usodne izgubljene žoge (na koncu jih je bilo kar 20). Kljub temu so v začetku zadnje četrtine zaostajali le za štiri točke. Nakar so si domači košarkarji spet priigrali zanesljivo prednost, ki so jo do konca tudi ohranili in zmagali s 13 točkami razlike. V prihodnjem krogu bo Jadran v nedeljo igral doma na Čarboli proti Ferrari.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Rive d’Arcano Flaibano – Juventina 1:2 (1:2)

Strelci: 12. Grion, 39. Tell, 44. Štrukelj

Juventina: Blasizza, Furlani, Russian, Liut (Pillon), Jazbar, L. Piscopo, Bonilla, Samotti, M. Piscopo (Kerpan), Grion, Štrukelj. Trener: Visintin.

Nogometaši Juventine so v uvodnem krogu drugega dela elitne lige v gosteh dosegli pomembno zmago, s pomočjo katere so se štandreški rdeče-beli spet nekoliko oddaljili od spodnjega dela lestvice. Juventina je povedla že po dvajsetih minutah, ko je Grion natančno meril prosti strel. Kljub premoči in številnim priložnostim za gol so proti koncu prvega polčasa zadeli gostitelji, ki so izkoristili napako Juventine obrambne vrste. A pred odmorom je Juventina spet povedla. Štrukelj je po podaji s kota skočil najvišje in žogo z glavo preusmeril v mrežo. V drugem polčasu so gostje dobro upravljali z vodstvom, a niso uspeli postaviti izid pod streho. Napeto je bilo vse do trikratnega sodnikovega žvižga, ko je gostom le uspelo odnesti domov tri pomembne točke v boju za obstanek

Codroipo – Kras Repen 2:0 (0:0)

Strelca: 90. Bertoli, 93. Tonizzo

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Polacco, Rajčevič, Dukić, Grudina, Perhavec (Kuraj), Pertot (Gotter), Velikonja, Badžim, Lukanović (Pitacco). Trener: Kneževič.

Krasovi nogometaši so si nadejali, da bi na gostovanju proti Codroipu osvojili vsaj točko. In v tem so uspeli do izteka regularnega časa, ko so gostitelji v 90. minuti v gneči v kazenskem prostoru dosegli gol. Gostje so se takoj vrgli v napad, da bi stanje izenačili, odkrili pa so se v obrambi in prejeli še drugi zadetek.

POKAL 1. AL

Breg – Torre 3:0 (0:0)

Strelci: 58. Iadanza, 65. Giuressi, 85. Ceglie

POKAL 2. AL

Castions – Zarja 1:3

Strelci: Leiter, Haxhija in Abatangelo

Terzo – Vesna 2:0