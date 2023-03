Zlata vredne točke za Juventino

Juventina – Codroipo 2:1 (1:1)

Strelca za Juventino: 28. Tuan, 74. Martinović

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, Černe, De Cecco, Tuan, Garić (Selva), Piscopo, Martinović (Colonna Romano), Hoti, Goz (Cuca). Trener: Bernardo.

Štandreška Juventina je v današnjem 8. krogu povratnega dela nogometnega prvenstva elitne lige dosegla izjemno pomembno zmago v boju z obstanek. Rdeče-beli so v Šlovrencu (v Štandrežu razsvetljava še ne deluje) premagali Codroipo, ki se prav tako bori za obstanek in je imel do sinoči le dve točki manj na lestvici (po tekmi pa jih ima pet). Gostitelji so povedli s Tuanom, a furlanska ekipa je kmalu izenačila in prvi del se je končal neodločeno. V drugem delu je bila igra še naprej izenačena, a Juventina ni popustila in v 74. minuti je Dinu Martinoviću uspelo zadeti zmagoviti gol. Juventina bo spet igrala v nedeljo: čaka jo gostovanje pri ekipi Fiume Bannia.