Zmaga Jadrana Motomarine, nogometaši odnesli vsaj točko

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD -

Jadran Motomarine - Verona 63:50 (15:13, 25:31, 43:44)

Jadran: Ban 9 (6:6, 0:3, 1:6), Malalan 4 (-m 2:5, 0:1), Škerbec 22 (7:10, 3:6, 3:5), Pregarc 0 (-, 0:2, -), Milisavljević 7 (1:4, 3:9, 0:1), Gregori 1 (1:2, -, 0:1), Zidarič 8 (-, 4:4, -), Sosič 4 (-, 2:4, -), Cettolo 3 (-, -, 1:3), De Petris 5 (1:2, 2:6, -), Daneu 0 (-, 0:4, -), Švab nv. Trener: Mura. Asistence 12; izgubljene žoge: 15, pridobljene: 7. Skoki, v obrambi 37, v napadu 10. SON: 18.

Jadran je zadnjeuvrščeno Verono premagal prepričljivo. Še v tretji četrtini pa je bilo tesno, saj je Verona vodila s točko prednosti. V zadnjih desetih minutah pa so jadranovci takoj povedli in tri minute do konca že vodili za devet točk prednosti (56:47). Do konca srečanja so vodstvo še povečali.

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Primorje - Fiume Bannia 0:3 (0:1)

Primorje: Persic, Kuniqi, Ingrande (Sadik), Pagliaro, Benzan, Bucca, Zarattini (Pisani), Cardaku (Gridel), El Moujahdi (Krasniqi), Skolnik, Poropat (De Luca). Trener: Campo.

Primorje je doživelo peti zaporedni poraz. »Res škoda, saj se ponavalja vedno ista zgodba. Nasprotnikom smo kos tri četrt tekme, svojih vrlin pa ne znamo izkoristiti in ostanemo praznih rok,« je po tekmi dejal trener Campo. Prvi gol je višjepostavljeni Fiume Bannia dosegel šele v 42. minuti prvega dela. Takrat so proseški nogometaši sicer še imeli priložnost, da bi spreobrnili rezultat s Pagliarom in Krasniquijem, a je strel prvega ubranil vratar, drugi pa je streljal mimo. Tako je nasprotnikova ekipa spet prevzela pobudo, drugi gol dosegla po obrambni napaki Primorja, nato pa je dala še tretjega. »Danes smo igrali kar z devetimi mladinci. To seveda pogojuje našo igro, saj se na ligo morajo še privaditi. Počasi napredujejo, a upamo, da ne bodo prej vrgli puške v koruzo,« je še dodal trener.

PROMOCIJSKA LIGA -

Zaule - Kras Repen 1:3 (1:2)

Strelca: Zappala' v 3. minuti, Volaš v 43. in 90. minuti

Kras: Francescutti, Rojas, Cudicio, Deković, Strussiat, Simeoni, Kocman, Radujko, Volaš, Zappala’, Savron. Trener: Pahor.

Kras Repen je zadalvišjepostavljenim Zaulam, tretji sili prvenstva, šele tretji poraz, zmaga pa ima še večjo težo, če vemo, da so repenski nogometaši zmagali v gosteh.

Zmago so si nogometaši Krasa povsem zaslužili, saj so vseskozi igrali zelo zbrano in učinkovito. Zaule je sicer povedle že v prvi minuti, kar pa igralcev iz Repna ni prestrašilo. V tretji minuti je gol dosegel Zappala’ po podaji Volaša, ravno slovenski nogometaš pa je bil avtor še preostalih dveh golov v nadaljevanju srečanja. Za vodstvo z 2:1 je v gneči pravilno potisnil žogo v gol, piko na i pa postavil ob koncu rednega dela. »Igramo vedno bolje. Zaule so uvrščali med favorite prvenstva, zdaj pa smo dokazali, da se za višja mesta lahko borimo tudi mi,« je po tekmi povedal predsednik Krasa Repene Goran Kocman.

Kras Repen je po zmagi napredoval na 7. mesto, Zaule so 6. le s točko prednosti.

Sistiana Sesljan - Valnatisone 4:1 (1:1)

Strelci: Pitacco v 28. minuti, Carli v 58., D. Colja v 70., Germani v 86.

Sistiana Sesljan: Colonna, Antonič, Kerpan, Cassara, Zlatič, Carli, Vasques, Tomizza, Pitacco, Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je gladko premagala tudi Valnatisone in se z novimi tremi točkami zavihtela na 3. mesto. Že v prvem delu si je priigrala kar nekaj priložnosti za gol, a jih je kar precej tudi zapravila. Uspešen je bil le Pitacco, ki je tako izenačil rezultat na 1:1. Bolj natančni pa so bili nogometaši iz Vižovelj v drugem polčasu, ko so trikrat zatresli mrežo. Vajeti igre so vsekakor stalno držali v rokah nogometaši Sesljana.

1. AMATERSKA LIGA -

Zarja - Sangiorgina 1:0 (1:0)

Strelec: Cepar v 12. minZarja: Budicin, Aiello, Markovič, Zucca, Cottiga, Varglien, Segulin, Zucchini (Chizzo), Bernobi, Cepar, Malalan. Trener Roviglio.

Zarja je na domačem igrišču osvojila nove tri točke. Igrali so napadalno, priigrali so si več priložnosti za gol, izkoristili pa samo eno s Ceparjem, ki je bil uspešen z 20 metrov. Z novo, peto zmago, je Zarja napredovala na 4. mesto z 19 točkami in prehitela San Giovanni.

Mladost - Roianese 1:1 (1:0)

Mladost: Catamessa, D. Peric (Furlan), Mania’ (Papais), Tabai, Candusso, Lavrenčič, Sangalli, Marassi (Mucci), A. Cadez (Iodice), Veljković, Mason. Trener: Pinatti.

Mladosti je proti prezadnjemu Roianese iztržil samo točko: »Res bi lahko iztržili kaj več, ampak bi se tekma lahko tudi spreobrnila. Igrali smo na premočenem igrišču. Zato smo s točko zadovoljni,« je po tekmi dejal športni direktor Cadez. Edini gol je v 40. minuti prvega polčasa dosegel Mason, nasprotniki, ki so igrali napadalno, pa so mrežo zatresli v 55. minuti po 11-metrovki.

2. AMATERSKA LIGA -

Vesna - Primorec 0:0

Vesna: Carli, Miniussi, Renar, Košuta, Gargiuolo, Veronesi, Favone (Jovičič), Ferluga, Barukčič (Leghissa), Škerlic (Vattovaz), L. Carli (Nabergoj). Trener: Sardoč in Venanzi.

Primorec: Sorrentino, Fedele, F. Tesser (Buonpane), Dicorato, Frangini, De Leo, Carparo, Grego, Castrillon, Comi (Pedrosa), Piras (Iadanza); trener De Sio.

Izključen: Miniussi v 80. minuti

Derbi med Vesno in Primorcem se je zaključil z delitvijo točk. Višjepostavljeni Primorec je med tekmo sicer dokazal, da je bolje uigran in napadalnejši, Vesna, ki še išče pravo ravnotežje pa ga je uspela kljub temu zaustaviti. Primorec je bil zelo blizu gola že po prvem polčasu, obe ekipi pa sta priložnost izgubili še v sodnikovem podaljšku. Ostalo je pri 0:0, kar je bil glede na prikazano igro pravičen rezultat.

Sovodnje - Audax 5:0 (4:0)

Strelci: Dornik v 15. in 22. minuti, Formisano v 32. in 40., Visintin v 55. min

Sovodnje: Fabricijo, Falcone (Peressini), Ribolica, Noto (Galiussi), Diew, Petejan, Dornik (Juren), Rijavec, Formisano, Čavdek, Visintin (Tomsič). Trener: Feri

Sovodnje jetekmeca, ki je zbral prav tako 12 točk, gladko premagal. nogometaši Sovodenj so se odlikovali predvsem na sredini igrišča, kjer sta vajeti igre držala Simon Čavdek in Jan Dormik, v napadu pa je dobro igral Formisano.Štiri goli so padli v prvem delu, zadnji pa v drugem polčasu.

Azzurra - Breg 0:0

Breg: Dintignana, Madrussani (Calabrese), Pischianz (Andreasi), Marchetti, La Bella, Halili, D’Alesio, Galata’ (Marchio), Saule (Bazzara), Carbone, Cermelj (Schiraldi). Trener Quagliarello.

Breg si je proti drugouvrščeni Azzurri razdelil točko, četudi bi lahko dosegel kaj več. Brežani so si namreč priigrali več priložnosti za zadetek od gostiteljev. Poleg tega je sodnik razveljavil gol Čermelja, ki naj bi bil v dvomljivem neodovoljenem položaju. Točka je vsekakor dobrodoša po spremenljivih nastopih v zadnjih krogih.

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA -

