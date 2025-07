Zmaga Rada Kalca na prestižni petdnevni tekmi na Češkem

Mladi Kontovelec Rado Kalc je prejšnji teden osvojil zmago na prestižnem mednarodnem tekmovanju v gorskokolesarski orientaciji v Plznu na Češkem. Gre za posebno petdnevno preizkušnjo, ki jo prirejajo vsaki dve leti in v kateri za končni rezultat šteje seštevek vseh petih etap. Član orientacijske sekcije AŠZ Gaja in italijanske mladinske reprezentance MTB-O si je v starostni skupini M17 na koncu prikolesaril minuto in 6 sekund pred Francozom Gustavom Hartnagelom.

Kalc je tekmovanje, ki je v uvodni etapi vsebovalo tudi posebno preizkušnjo v prosti orientaciji na odprtem in z umetnimi ovirami posejanim terenom, začel z zmago. Najboljši je bil tudi v drugi etapi na sprinterski razdalji. S tem je utrdil skupno vodstvo in tudi oblekel zeleno majico za najboljšega sprinterja (na tej lestvici se šteje hitrost od predzadnje kontrolne točke do cilja). V tretji etapi na srednji razdalji se Kalc ni odrezal najbolje in osvojil 4. mesto. Drugi je bil nato dan kasneje v preizkušnji na dolgi razdalji. Zadnja peta etapa je nato predvidevala zasledovalno preizkušnjo, ki je vključevala prav tako segment proste orientacije (t. i. semi free order). Kalc je startal s 4 minutami in 20 sekundami prednosti pred nevarnim Francozom Hartnagelom, pred katerim je na koncu ohranil minuto in 6 sekund naskoka.

»Zadnji dan sem občutil nekaj pritiska. Vodil sem s precejšnjo prednostjo, a nisem smel zgrešiti ničesar ali si privoščiti kakšne kazni. Zato sem se preizkušnje lotil nekoliko bolj zadržano. Prednost sem dal tehnični dovršenosti bolj kot sami hitrosti,« je zmago analiziral Kalc, ki je maja na mladinskem EP v Litvi osvojil zlato kolajno v sprintu med M17.

Čez manj kot dva tedna bo Kalc odpotoval v Jönköping na Švedsko, kjer bo v starostni skupini M20 nastopil na tekmovanju O-Ringen. V drugi polovici avgusta pa ga čaka še mladinsko SP na Poljskem. Kalc bo med M20 naskakoval uvrstitev med najboljšo deseterico na vsaj eni izmed petih preizkušenj (sprint, srednja in dolga proga, tekma s skupinskim startom in štafeta).