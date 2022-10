Zmaga Sistiane Sesljana, Juventini točka, poraz Krasa

ELITNA LIGA, 8. KROG

Codroipo – Juventina 0:0

Juventina: Gregoris, Sottile, Marini, Racca, Zanon, Tuan, Hoti, Cuca, Martinovic (Selva), Piscopo (De Cecco), Colonna (Garić). Trener: Sepulcri.

Juventina se je morala v Codroipu zadovoljiti le s točko, četudi je imela kar nekaj priložnosti za gol. »A žoga ni in ni hotela v mrežo. Poskušali smo, imeli vsaj šest čistih priložnosti, a nikakor se ni izšlo,« je takoj po tekmi dejala odbornica Maja Peterin.

Igra štandreške ekipe je bila sicer dobra, predvajali so hitro igro, a kljub temu niso uspeli priti do gola. V prvem polčasu sta dogajanje začinili dve napaki, po oceni Juventine sta bili to dve nesojeni 11-metrovki. Drugi počas je Juventina nadaljevala z igro v napadu, dvakrat pa so bili zelo nevarni tudi gostitelji, a se tudi njim ni izšlo: enkrat je posredovala obramba, enkrat pa vratar Gregoris. Zadnjih dvajset minut je zaradi izključitve Codroipo igral v desetih, posledično pa zelo trdo v obrambi, tako da je imela Juventina manj maneverskega prostora. V končnici je trener Sepulcri zaupal še mlademu Gariću, ki je zadel v nedeljo, tokrat pa tudi on ni dobil izhoda do mreže.

»Škoda, saj bi si lahko prislužili tri točke, domov pa odhajamo le z eno. Res je tudi, da igramo v okrnjeni postavi,« je še dodala Maja Peterin.

V nedeljo čaka Juventino dvoboj s San Luigijem na domačem štandreškem igrišču.

San Luigi – Kras Repen 2:1 (1:0)

Strelec: 75. Paliaga

Kras: Umari, Rojas Fernandez (Pitacco), Sain (Potenza), Simeoni (Đukić), Lukac, Racanelli (Taucer), Pagliaro, Autiero, Paliaga, Kocman (Deković), Poropat. Trener: Kneževič.

Kras Repen se iz gostovanja pri Svetem Alojziju vrača praznih rok, čeprav bi si najbrž glede na sam potek tekme proti San Luigiju zaslužil vsaj točko. V prvem polčasu so imeli sicer domačini nekaj več priložnosti kot gostje in so eno od teh tudi izkoristili. Krasovi nogometaši v napadu niso bili dovolj prodorni, čeprav so držali ritem nasprotnikov.

V drugem polčasu se je trener repenske enajsterice Radenko Kneževič odločil nekaj menjav v upanju, da bi poživil igro svoje ekipe. To se mu je tudi obrestovalo, saj je Kras igral vse bolje. V 30. minuti drugega polčasa je za 1:1 zadel Paliaga. Gostje so imeli vajeti igre v svojih rokah, žal pa so v zadnjih desetih minutah zapravili tri čiste prilonosti za zadetek iz protinapada s Paliago in Autierom. San Luigi je tako ostal v igri in v 92. minuti s pravim evrogolom dosegel zmago.

»Res škoda. Po nekoliko slabšem prvem polčasu so fantje v drugem zaigrali veliko bolje. Po golu Paliage smo imeli tri čiste priložnosti, da bi povedli z 2:1, a smo vse tri zapravili. Namesto zmage je tako prišel poraz, ki si ga po prikazani igri nismo zaslužili,« je po tekmi dejal Krasov predsednik Goran Kocman.

Sistiana Sesljan – Chiarbola Ponziana 3:1 (2:0)

Strelci: 17. Zlatič, 29. D. Colja, 47. Gotter

Sistiana Sesljan: Colonna, Ghersetti, Almberger, Madotto, Steinhauser, Zlatič, L. Crosato, Disnan, Villatora, Gotter, D. Colja. Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je na domačem igrišču gladko in zasluženo premagala Chiarbolo Ponziano. Končni izid na igrišču v Vižovljah je bil 3:1. Domačini so tekmo začeli zelo zbrano in po slabih tridesetih minutah igre že vodili z 2:0. Za 1:0 je v 17. minuti zadel Zlatič, drugi gol pa je prispeval David Colja v 29. minuti.

Tudi drugi polčas se je začel v ritmu domačih delfinov, ki so z Gotterjem že v drugi minuti igre prišli do tretjega zadetka. Vodstvo Sistiane Sesljana ni bilo nikoli pod vprašajem, čeprav so Godeasovi varovanci v izteku tekme nekoliko popustili. Zapravili so kar nekaj priložnosti, da bi še četrtič zatresli mrežo gostujočega vratarja. V izteku je tako Chiarbola Ponziana dosegla častni zadetek in le nekoliko omilila poraz.

»Zmagati je vedno lepo in je edino, kar šteje. Lahko pa bi zaigrali še bolje in dosegli še višjo zmago. Imeli smo res veliko priložnosti, na koncu pa Chiarboli Ponziani še podarili zadetek. A lahko smo zadovoljni. Pri naši igri se še pozna določena mera neizkušenosti, saj imamo letos mlado postavo. Do obstanka je še dolga, a smo na dobri poti. Upamo, da bomo svoj cilj čim prej dosegli, tako da bomo v drugem delu sezone igrali bolj sproščeno in se bomo lahko bolj zabavali na igrišču,« je po koncu dvoboja povedal trener Sistiane Sesljana Denis Godeas.

DEŽELNI POKAL 2. AMATERSKE LIGE, 1/16 FINALA

Vesna – Manzanese 0:5 (0:1)

Vesna: Škerk, Cuk (Masia), Colja (Sosič), Frediani, Cociani, Canciani, M. Vidali (Antonič), Marchesan, K. Vidali, Montebugnoli (Renar), Likar (Franzot). Trener: Daris.

Izključen: 70. Marchesan

Mossa – Breg 5:2 (3:2)

Strelca: 19. Abatangelo, 30. Pllana (11-m)

Breg: Lubiana, F. Spinelli (Calabrese), Succi (Madrussani), Pllana, Marchetti (Andreasi), Frangini, Cerebuch, S. Spinelli (M. D’Alesio) Abatangelo, Marchio, Savino. Trener: Bertucci.

Izključen: 40. Frangini